Square Enix a diffusé un nouveau trailer pour Dragon Quest VII Reimagined, focalisé sur le héros du jeu. Cette version remaniée du classique sortira sur Switch et Switch 2 le 5 février 2026.

Le trailer présente le protagoniste, un jeune fils de pêcheur aux yeux brillants qui a passé toute sa vie sur l’île paisible d’Estard. Son périple débute par une interrogation simple : existe-t-il davantage que ce petit royaume insulaire ?

En quête de réponses, le héros et ses amis d’enfance découvrent le Sanctuaire des Mystères et se retrouvent propulsés dans le passé. Ils y font alors une découverte choquante : des terres entières ont été scellées par une force maléfique. Le destin du monde repose désormais entre leurs mains.

Dragon Quest VII Reimagined revisite ce classique intemporel d’une manière entièrement nouvelle. Le jeu adopte des visuels en diorama charmants, des mécaniques de gameplay actualisées et une narration épurée.

Pour les aventuriers chevronnés, il s’agit de redécouvrir un récit mettant en scène des compagnons courageux, débordant de joie et de moments déchirants. Pour les héros débutants qui ne connaissent pas encore la série, Dragon Quest VII Reimagined constitue un excellent point d’entrée pour entamer leur voyage dans l’univers Dragon Quest.

La sortie est programmée pour le 5 février 2026 sur les deux générations de consoles Nintendo.