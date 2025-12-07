Resident Evil Requiem débarquera sur Switch 2 le 27 février 2026, marquant le début d’année de manière fracassante. Depuis des mois, les rumeurs concernant la présence de Leon Kennedy comme personnage jouable se multiplient. Capcom a pratiquement démenti cette information, mais un listing GameStop suggère désormais qu’un personnage jouable complètement différent pourrait figurer dans le jeu.

Une fiche GameStop, dont les informations ont depuis été supprimées, mentionnait Rosemary Winters comme personnage jouable dans Resident Evil Requiem. Cette information provenait de l’édition Deluxe Steelbook du jeu sur PC, qui listait le contenu suivant :

The Sanctuary Expansion Pass : comprend 2 nouveaux scénarios d’histoire et une mise à jour majeure du mode Mercenaries

Filtre cosmétique Morphic Visor : un look cosmétique unique pour la visière de Rose

Pack de costumes Shadow Walker : 3 tenues exclusives pour Rosemary Winters

Artbook numérique et bande-son officielle

Rosemary Winters est la fille d’Ethan Winters, protagoniste de Resident Evil 7 et Village. Il semble peu probable que GameStop ait inventé ces informations de toutes pièces, ce qui conduit beaucoup à penser qu’il s’agit d’une fuite accidentelle. Les informations ayant été retirées du site de GameStop, les fans suspectent que le détaillant a révélé ces détails prématurément. Capcom devrait idéalement confirmer ou démentir ces informations prochainement.

Depuis la révélation initiale de Resident Evil Requiem montrant un retour à Raccoon City, les théories et rumeurs concernant Leon Kennedy comme second personnage jouable ont littéralement envahi internet. Ce leak suggère un retournement de situation intéressant : oui, Resident Evil 9 disposerait bien d’un second personnage jouable mais non, ce ne serait pas Leon.

D’après ce que l’on sait du jeu jusqu’à présent, Resident Evil Requiem se déroule principalement vers 2028, ce qui ferait de Rose une pré-adolescente, amplifiant d’autant plus l’horreur. Une légère possibilité existe que la portion du jeu consacrée à Rose se déroule dans le futur, mais cela reste de la pure spéculation. Tant que Capcom ne se prononcera pas officiellement ou jusqu’à la sortie du jeu, l’incertitude demeurera. Cependant, cette fuite provenant du plus grand détaillant de jeux vidéo aux États-Unis lui confère une certaine crédibilité.

Resident Evil Requiem, neuvième épisode principal et le plus immersif de l’iconique série de survival horror, utilise le RE ENGINE pour offrir un réalisme terrifiant inédit. Les détails complexes des personnages incluent des expressions faciales réalistes, des textures de peau authentiques et même des gouttes de sueur en haute fidélité. Pour la première fois dans l’histoire de Resident Evil, les joueurs pourront basculer librement entre les perspectives première et troisième personne tout au long du jeu.