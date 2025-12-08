Sam Eng et Devolver Digital sont heureux d’annoncer que Skate Story, un jeu de skateboard sans équivalent dans l’univers connu, est disponible sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.

Vous êtes un démon de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable vous a confié un skateboard et vous a proposé un pacte très simple : foncer en skate sur la lune et l’avaler, en échange de votre liberté.

Enchaînez les ollie, kickflip et autres grind à travers les cendres brumeuses des Tarides pour accomplir cette mission en apparence impossible. Le béton humide pour seul horizon, votre poids et ces quatre petites roulettes comme échappatoire : la beauté rituelle d’un kickflip parfaitement réalisé confine au sublime.

Skate Story, en bref :

un jeu de skate narratif surréaliste où l’on enchaîne les figures chaloupées dans des rues psychédéliques et des paysages étranges remplis de ledges cirés, de gaps sataniques et de démons torturés.

Frayez-vous un chemin à travers des sentiers périlleux, profitez de spots en accès libre et affrontez des boss en duel de skate dans cette quête satanique pour manger la Lune.

Appropriez-vous votre planche en la personnalisant avec des stickers démoniaques, des roues, des trucks et des planches stylées.

Apprenez et maîtrisez un panel complet de stances et de figures authentiques comme des flips, des powerslides, des reverts, des spins, des ollies et des nollies.

Glissez dans les Enfers au son d’une soundtrack psychédélique signée par l’énigmatique artiste new-yorkais Blood Cultures, en plus de pistes composées par John Fio.

Skate Story est disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.