Sam Eng et Devolver Digital sont heureux d’annoncer que Skate Story, un jeu de skateboard sans équivalent dans l’univers connu, est disponible sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.
Vous êtes un démon de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable vous a confié un skateboard et vous a proposé un pacte très simple : foncer en skate sur la lune et l’avaler, en échange de votre liberté.
Enchaînez les ollie, kickflip et autres grind à travers les cendres brumeuses des Tarides pour accomplir cette mission en apparence impossible. Le béton humide pour seul horizon, votre poids et ces quatre petites roulettes comme échappatoire : la beauté rituelle d’un kickflip parfaitement réalisé confine au sublime.
Skate Story, en bref :
- un jeu de skate narratif surréaliste où l’on enchaîne les figures chaloupées dans des rues psychédéliques et des paysages étranges remplis de ledges cirés, de gaps sataniques et de démons torturés.
- Frayez-vous un chemin à travers des sentiers périlleux, profitez de spots en accès libre et affrontez des boss en duel de skate dans cette quête satanique pour manger la Lune.
- Appropriez-vous votre planche en la personnalisant avec des stickers démoniaques, des roues, des trucks et des planches stylées.
- Apprenez et maîtrisez un panel complet de stances et de figures authentiques comme des flips, des powerslides, des reverts, des spins, des ollies et des nollies.
- Glissez dans les Enfers au son d’une soundtrack psychédélique signée par l’énigmatique artiste new-yorkais Blood Cultures, en plus de pistes composées par John Fio.
Skate Story est disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.
