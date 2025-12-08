L’éditeur PM Studios et le développeur Playtonic Games sont ravis de dévoiler aujourd’hui la démo de Yooka-Replaylee sur Nintendo Switch™ 2 ! C’est l’occasion parfaite pour les joueurs de glisser, rouler et donner des coups de langue à travers le jeu pour vivre l’expérience ultime du « essayer avant d’acheter », puisque les sauvegardes de la démo sont transférables vers le jeu complet ! Mais le plaisir ne s’arrête pas là ! Le studio a également lancé le compte à rebours final de 10 jours avant la sortie de l’Édition Physique en magasin, qui inclura le jeu, une affiche-cartes collectible et un pack d’autocollants de personnages ! L’édition physique arrivera officiellement en rayon le 18 décembre 2025.

Bande-annonce d’éloges : un spectacle de plumes et de frissons

Pour célébrer le succès du jeu et sa sortie prochaine en version physique, Playtonic Games et PM Studios ont publié une toute nouvelle bande-annonce d’éloges, mettant en avant les retours dithyrambiques que Yooka-Replaylee a reçus de la presse du monde entier.

Regardez la bande-annonce de célébration [ici]

« Dès le début, nous voulions que Yooka-Replaylee soit spécial — non seulement comme jeu, mais aussi comme objet précieux, » partage Michael Yum, PDG de PM Studios. « La démo donne aux joueurs un aperçu de ce qui est possible. L’édition physique est la célébration complète, parfaitement synchronisée pour être jouée, collectionnée et partagée pendant les fêtes ; un cadeau incontournable pour les familles et les fans. Ce fut une joie d’aider Playtonic à donner vie à cet univers. »

À propos de Yooka-Replaylee

Yooka-Replaylee est la version ultime, reconstruite et améliorée du jeu de plateformes 3D indépendant Yooka-Laylee, développé par des talents créatifs clés des jeux Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country. De nouveaux défis remixés et d’anciens favoris vous attendent alors que vous explorez de vastes mondes ouverts magnifiques avec le duo attachant Yooka et Laylee, le tout accompagné d’une superbe bande-son orchestrale. Avons-nous mentionné qu’il y a désormais une carte encore plus vaste ? Une toute nouvelle monnaie ? Et une tonne d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi élégant, fluide ou mélodieux !

Fonctionnalités principales :

● Une histoire racontée à nouveau : Vivez le récit original dans une nouvelle présentation façon livre d’histoires, avec des séquences inédites ajoutées tout au long de l’aventure.

● Graphismes améliorés : Avec une refonte artistique et des animations retravaillées, ainsi que des performances et résolutions améliorées, le duo n’a jamais été aussi beau ni aussi dynamique.

● Rextro riposte : Les anciens mini-jeux ont disparu ! Désormais, vous incarnez Rextro, le dinosaure, dans de nouveaux défis de plateformes isométriques pour obtenir des récompenses à collectionner.

● Nouvelle monnaie à collecter : Les sbires incompétents de Capital B ont laissé tomber partout leurs précieuses Q.U.I.D.S. Collectez la monnaie officielle des Hivory Towers pour la dépenser auprès du distributeur automatique le plus adorable du monde.

● Construisez votre propre style de jeu : Les Tonics sont de retour avec de toutes nouvelles saveurs ! Avec la possibilité d’équiper plusieurs améliorations modifiant réellement le gameplay, vous pouvez véritablement personnaliser votre style de jeu. Et ce n’est pas tout : Vendi propose de nouvelles lignes de produits pour l’aventurier moderne et stylé.

● Navigation facilitée : Yooka-Replaylee introduit une nouvelle carte et un suivi des collectibles, rendant l’exploration plus simple, en permettant de suivre les PNJ, les Paigies, ainsi que votre progression. Nous introduisons également un nouveau personnage, (book)Mark, qui sert de point de téléportation et de guide.

● Commandes et caméra retravaillées : Le duo a désormais accès à l’ensemble de son moveset dès le début, avec des enchaînements plus fluides que dans le jeu original. Combiné au nouveau contrôle de la caméra, cela rend Yooka-Replaylee plus moderne, plus réactif et adresse directement les retours des joueurs.

● Une bande-son orchestrale de rêve : La bande originale des compositeurs légendaires Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) et David Wise (Donkey Kong Country) revient, mais cette fois sous forme d’un somptueux arrangement orchestral. Maintenant, sérieusement, nettoyez bien vos oreilles !