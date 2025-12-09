Dans ce qui constitue sans doute le secret le moins bien gardé de 2025, un nouvel indice concernant le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag a fait surface via le site officiel du PEGI.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced a été classifié par le PEGI, avec une fiche officielle indiquant que le jeu contiendra de la violence, du langage grossier et des achats intégrés. Aucune plateforme n’a été spécifiée dans la liste, il est donc impossible de savoir à ce stade si la Switch 2 fait partie des supports visés, mais après le récent lancement d’Assassin’s Creed Shadows, les chances que Black Flag suive sont élevées.

Les classifications d’âge sont généralement rendues publiques de cette manière lorsqu’un jeu est assez proche de sa sortie. Associé au remake de Prince of Persia: The Sands of Time qu’Ubisoft prépare également, les deux rééditions ont fait l’objet de nombreuses rumeurs les plaçant proches du lancement.

À quelques jours seulement des Game Awards cette semaine, il semble hautement probable qu’Ubisoft prévoit de révéler officiellement le jeu lors de l’événement à venir.

Des rapports antérieurs concernant le remake d’Assassin’s Creed 4: Black Flag ont affirmé qu’il s’agirait d’une refonte substantielle de l’original PS4 et PS3. Des changements et mises à jour majeurs seraient apportés aux systèmes de gameplay et aux mécaniques du titre, incluant son combat, ses écosystèmes et sa faune.

Black Flag est sorti initialement en 2013 avec des versions sur Wii U et Switch.