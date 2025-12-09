Le développeur de jeux indépendants 5 Lives Studios a annoncé que son aventure de marchand ambulant Cozy Caravan sera lancé sur Nintendo Switch le 8 janvier 2026, en même temps que sa version 1.0 sur PC.

Cozy Caravan a reçu un accueil favorable lors de son lancement l’année dernière en accès anticipé Steam, où il a accumulé une note moyenne « Très Positive » auprès de plus de 400 joueurs et a remporté le prix d’Excellence en Sound Design aux Australian Game Developer Awards 2024. Durant cette période, le jeu a reçu trois mises à jour majeures ajoutant de vastes nouvelles zones comme Harvestvale, Cottonbluff Cove et Bayside, chacune apportant de nouveaux personnages, quêtes et une ambiance mignonne et cosy. La version Switch de Cozy Caravan contiendra tout le contenu de ces mises à jour et plus encore, lors de son lancement simultané avec la version PC complète sortant de l’accès anticipé Steam.

Dean Ferguson, directeur créatif de Cozy Caravan et cofondateur de 5 Lives Studios, a déclaré que la Switch avait toujours été l’objectif avec ce jeu. Ils savaient avant même qu’un seul élément n’ait été créé que ce jeu serait parfait pour la Switch. Pouvoir emporter Cozy Caravan avec soi où et quand on veut a toujours été quelque chose qu’ils voulaient offrir aux joueurs. C’est parfait pour s’immerger dans le monde d’un marchand ambulant, répandant joie et gaieté à travers le pays.

Cozy Caravan invite à embarquer pour un voyage solo en vue de dessus où l’artisanat, le commerce et l’exploration se rejoignent dans un monde magnifiquement cosy. Les joueurs créent leur propre alter-ego adorable et explorent les routes ouvertes avec leur fidèle caravane aux côtés de leur meilleur ami Bubba, installant des marchés mobiles en voyageant de ville en ville. Il faut fabriquer une variété d’objets à travers des mini-jeux délicieux, puis installer son marché et commercer avec les habitants.

Le jeu offre la chaleur du charme des petites villes avec chaque geste amical en chemin. Les joueurs rencontrent une riche palette de personnages avec leurs propres histoires et quêtes, approfondissant le sentiment de connexion et de communauté lors des voyages. Il est possible de s’arrêter et de saluer les habitants locaux et de participer à des activités amusantes. Il faut garder l’œil ouvert, on ne sait jamais où l’on pourrait trouver quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’un coup de main.

Le Carnaval déjanté est sur le point de commencer, et il reste des montagnes de pâtisseries à préparer et de vêtements à confectionner. Les joueurs incarnent un jeune membre de la Communauté qui, en compagnie de son meilleur ami Bubba, voyage à travers des paysages pittoresques à bord de sa vieille roulotte afin d’aider tous ceux qu’il croise en chemin. Il faut fabriquer des objets d’artisanat, cuisiner des plats savoureux et confectionner d’élégants vêtements, avant d’installer son kiosque sur le marché et de faire découvrir ses créations aux habitants.

Le jeu permet de créer son propre personnage à partir de dizaines d’espèces animales et d’encore plus de variations de couleur, et de composer d’innombrables tenues. La roulotte sert de maison, de moyen de transport, de cuisine et bien plus encore. Il est possible de personnaliser son véhicule et de voyager à son rythme : aider les auto-stoppeurs, récolter des ressources et explorer les moindres recoins de Valrécolte et au-delà.

À Valrécolte, le bonheur peut jaillir de la moindre interaction. Chaque Recrue de la Communauté a pour mission de rendre les gens heureux. Répandre le bonheur autour de soi permet d’améliorer sa roulotte, d’apprendre de nouvelles recettes de cuisine et bien plus encore. Les joueurs peuvent prendre le temps de saluer les habitants et les rejoindre pour des activités amusantes comme lancer des galets au bord de l’eau, pêcher dans un étang, jouer à cache-cache ou à la marelle, ou même aider au café local pendant l’heure du dîner.