En prévision du 15e anniversaire de LEGO® NINJAGO® l’année prochaine, NINJAGO : L’ascension des ninjas arrive dans LEGO® Fortnite Odyssey le 11 décembre. Cette mise à jour majeure du contenu d’Odyssey apporte une nouvelle île NINJAGO, de nouvelles armes telles que le Nunchaku et les Shurikens, des ennemis redoutables à combattre et bien d’autres choses à explorer pour les joueurs.

Maîtrise ÉLÉMENTAIRES : les joueurs commencent leur aventure au monastère du Spinjitzu, leur « base », puis parcourent l’île pour se rendre aux sanctuaires de la GLACE, de la FOUDRE et de la TERRE afin de maîtriser ces capacités.

: l’achat du Pass LEGO NINJAGO débloque automatiquement la tenue de Kai. Progressez dans le Passe pour déverrouiller trois constructions en tant que récompenses payantes. Boutique d’objets : les tenues des maîtres élémentaires de la GLACE, de la FOUDRE et de la TERRE de NINJAGO (Zane, Jay et Cole) seront disponibles pour la première fois dans la boutique sous forme grandeur nature prêtes au combat ! Leurs styles Fortnite seront disponibles pour les jeux non-LEGO.

les tenues des maîtres élémentaires de la GLACE, de la FOUDRE et de la TERRE de NINJAGO (Zane, Jay et Cole) seront disponibles pour la première fois dans la boutique sous forme grandeur nature prêtes au combat ! Leurs styles Fortnite seront disponibles pour les jeux non-LEGO. Outils de développement et îles : Une sélection de contenus NINJAGO, dont une bibliothèque d’assets, sera également disponible le 11 décembre afin d’aider les développeurs à créer leurs propres jeux sur le thème des Ninjas dans Fortnite.

Consultez le blog Fortnite pour plus d’informations sur NINJAGO : L’ascension des ninjas. L’histoire continue dans une deuxième mise à jour NINJAGO prévue en 2026.