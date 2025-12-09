Une fuite accidentelle a révélé la présence d’un personnage majeur dans Resident Evil Requiem via le PlayStation Store. Une illustration mise à jour a été découverte, dévoilant l’existence du personnage en question.

Selon le PlayStation Store, Leon apparaîtra bien dans Resident Evil Requiem, comme cela a été largement discuté au sein de la communauté. L’information provient d’une nouvelle illustration clé désormais visible, montrant Leon aux côtés de Grace sur la vignette du jeu PS5.

Leon, un favori des fans présent dans divers jeux de la franchise, constituait un sujet de discussion majeur en tant que personnage potentiel pour Resident Evil Requiem. Des rumeurs circulaient depuis un certain temps, mais aucune confirmation officielle n’avait été donnée par Capcom.

Le producteur Masato Kumazama avait d’ailleurs été interrogé récemment au sujet de Leon dans Resident Evil 4. Il avait essentiellement ri et déclaré : « Nous prendrons en compte ce retour. » Capcom cherchait manifestement à éviter de gâcher la surprise pour les fans.

La révélation officielle de Leon devrait vraisemblablement avoir lieu lors des Game Awards qui se tiendront ce vendedi matin, occasion durant laquelle un nouveau trailer devrait être présenté.