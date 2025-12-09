De nouvelles éditions physiques et numériques du RPG légendaire sont disponibles.

En association avec Square Enix, Red Art Games a le plaisir d’annoncer que Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4®) en Amérique du Nord et en Europe. Publié par Red Art Games en Europe et en Amérique du Nord, aussi bien en version numérique qu’en version physique, Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International propose pour la toute première fois des localisations en français, allemand, italien et espagnol. Cette version est basée sur Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered sorti en 2022 par Square Enix, qui ajoutait de nombreuses améliorations techniques et de gameplay au jeu original légendaire sorti sur PlayStation 2 (les langues anglaise et japonaise sont également incluses).

Cette nouvelle version du RPG de Square Enix permet également aux joueurs de vivre l’aventure avec les voix japonaises ou anglaises d’origine, et corrige plusieurs bugs mineurs. Davantage d’informations sur Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International sont disponibles ci-dessous.

Parallèlement à sa sortie numérique, les joueurs nord-américains et européens peuvent également mettre la main sur de toutes nouvelles éditions physiques de la version International de ce RPG emblématique. Conçues avec un profond respect pour la franchise SaGa, les éditions physiques de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International rendent hommage à de précédentes versions de la série SaGa.

L’Édition Standard du jeu, désormais disponible auprès de plusieurs revendeurs en Europe et en Amérique du Nord, est accompagnée de deux éditions limitées encore disponibles à la commande sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games (versions PEGI) et chez VGP (versions ESRB).

La Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International Deluxe Edition (500 exemplaires PEGI par plate-forme, en exclusivité chez RedArtGames.com) contient :

Un exemplaire du jeu avec jaquette réversible

Un fourreau exclusif avec une jaquette alternative

Une notice

Un porte-clefs en PVC

La Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International Special Edition (500 exemplaires ESRB par plate-forme*, en exclusivité chez VGP) contient :

Un exemplaire du jeu avec jaquette réversible

Un porte-clefs en PVC

La Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International Collector’s Edition (1000 exemplaires PEGI et 1000 exemplaires ESRB par plate-forme*, en exclusivité chez RedArtGames.com en Europe et chez VGP en Amérique du Nord) contient :