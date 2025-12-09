En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Skate Story, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Vous êtes un démon de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable vous a confié un skateboard et vous a proposé un pacte très simple : foncer en skate sur la lune et l’avaler, en échange de votre liberté.

Enchaînez les ollie, kickflip et autres grind à travers les cendres brumeuses des Tarides pour accomplir cette mission en apparence impossible. Le béton humide pour seul horizon, votre poids et ces quatre petites roulettes comme échappatoire : la beauté rituelle d’un kickflip parfaitement réalisé confine au sublime.

Skate Story, en bref :