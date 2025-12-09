Bandai Namco a déployé la version 1.0.3 de Tales of Xillia Remastered, un patch correctif qui résout plusieurs problèmes signalés par les joueurs. Une connexion Internet est requise pour appliquer cette mise à jour.

TALES OF XILLIA REMASTERED – NOTES DE MISE À JOUR – VERSION 1.0.3

Contenu de la mise à jour :

• Correction d’un problème où les entrées diagonales étaient trop sensibles lors de l’utilisation du « pas rapide » en combat.

• Correction d’un problème où le réglage du volume dans « Menu -> Système -> Options -> Son » ne modifiait pas réellement le volume.

• Ajustement du volume de certaines musiques du « Battle BGM Pack ».

• Correction d’un problème où les cheveux d’un personnage disparaissaient lors du passage à une tenue normale depuis un ensemble d’équipement spécifique.

• Correction d’un problème où l’action « mine » dans les Mines de Feligana empêchait la progression lorsque un certain bouton était assigné à l’action « parler ».

• Correction d’un problème où le compteur de temps de jeu total cessait d’augmenter après avoir atteint une certaine valeur.

• [Version Steam] Correction d’un problème où les effets de la « Bouteille Sacrée » et de la « Bouteille Obscure » ne prenaient pas fin une fois leur durée écoulée lorsque la limite d’images par seconde était réglée sur 120.

• Correction de plusieurs problèmes graphiques.

• Correction de plusieurs erreurs typographiques dans les sous-titres.

• Correction de divers autres problèmes pouvant empêcher la progression dans le jeu.