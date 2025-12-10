ININ Games a officiellement annoncé R-Type Dimensions III, une nouvelle étape majeure dans l’une des séries de shoot ’em up les plus iconiques du jeu vidéo. Développé en étroite collaboration avec Tozai et Irem, propriétaire de la licence et créateur original de R-Type, ce nouveau projet représente l’une des entreprises les plus ambitieuses et significatives de l’histoire d’ININ. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox et PC via Steam en mai 2026.

S’appuyant sur l’héritage de R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, Dimensions III a été complètement repensé avec des visuels et des sons de pointe ainsi que des modes de jeu étendus pour offrir l’édition moderne la plus définitive de l’ère classique de R-Type.

Felix Wagner, producteur de publication chez ININ Games, a déclaré que R-Type est une pierre angulaire de l’histoire du jeu vidéo, et que travailler avec Tozai pour réimaginer ces classiques à cette échelle a été un honneur extraordinaire. Dimensions III est leur projet de restauration et de modernisation le plus ambitieux à ce jour, créé pour les fans de longue date et les nouveaux venus découvrant R-Type pour la première fois.

En tant que l’un des projets les plus extensifs d’ININ à ce jour, R-Type Dimensions III met l’accent sur l’artisanat de précision, l’ambition technique et le respect profond pour l’une des propriétés d’arcade les plus influentes du jeu vidéo.

R-Type Dimensions III apporte l’intensité, la précision et le design créatif des ennemis des originaux arcade à une nouvelle génération. Chaque stage, boss et pattern de projectiles a été reconstruit avec des graphismes 3D haut de gamme, des animations améliorées et des environnements richement détaillés, tout en préservant l’atmosphère instantanément reconnaissable qui définissait l’identité de R-Type.

La même approche s’applique à la musique originale et aux effets sonores. Avec un effort énorme, tout a été reconstruit afin que les joueurs puissent basculer de manière transparente entre l’original et le nouveau R-Type III à tout moment, offrant à la fois une authenticité nostalgique et une réinterprétation moderne frappante.

Les caractéristiques principales incluent une expérience entièrement remasterisée avec des assets complètement reconstruits, du jeu coopératif local amélioré avec de nouvelles mécaniques de score et de survie, un mode avancé accessible dès le départ, des contrôles personnalisables et des fonctionnalités de qualité de vie dans les paramètres, ainsi que des paramètres de caméra 3D (normal et crazy).

Parallèlement à l’annonce, les précommandes pour R-Type Dimensions III débutent immédiatement. Les fans peuvent se procurer l’une des deux éditions physiques premium.

L’édition spéciale inclut le jeu complet, un artbook magnifiquement conçu présentant l’art conceptuel et le développement visuel, ainsi que la nouvelle bande-son originale complète, parfaite pour les joueurs qui veulent plonger plus profondément dans l’univers créatif de R-Type Dimensions III. Cette édition sera vendue 59,99€.

Pour les passionnés de R-Type, l’édition collector ultra-limitée offre tout ce que contient l’édition spéciale plus une sélection d’objets bonus exclusifs. La pièce maîtresse est une figurine hautement collectionnable basée sur la nouvelle interprétation de la couverture. Cette édition exclusive est vendue 199,99€.