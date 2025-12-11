Il y a quelques mois, Sega a sorti Sonic Racing: CrossWorlds sur Switch 1, proposant un jeu de course au kart solide qui rivalisait avec Mario Kart. Cependant, les performances médiocres constituaient son principal défaut, que ce soit sur Switch 1 ou en rétrocompatibilité sur Switch 2, chaque système présentant ses propres problèmes visuels menant à une expérience globalement décevante. Sega a désormais publié une édition native Nintendo Switch 2 qui corrige confortablement les problèmes graphiques et de performance.

La nouvelle version apporte plusieurs améliorations. Outre une série d’ajustements d’équilibrage post-lancement, de nouveaux gadgets et un classement en ligne pour les joueurs d’élite, la fonctionnalité phare est l’amélioration des performances : résolution 1440p en mode docké et 1080p en mode portable, avec 60 fps fluides dans les deux modes en jouant en solo ou en écran partagé à deux joueurs. Cela s’ajoute au mélange de mises à jour gratuites et payantes qui sont sorties régulièrement, ajoutant de nouveaux personnages comme Bob l’éponge et Joker à la liste.

Les améliorations de résolution et de fréquence d’images donnent l’impression d’un nouveau jeu à certains égards, car le style artistique fantaisiste et l’action déjantée ressortent maintenant d’une manière que le framerate saccadé et la résolution floue ne pouvaient pas rendre justice. Sega a clairement fait plus qu’un simple travail d’augmentation de résolution. De nombreuses textures ont été remplacées par des variantes plus détaillées et davantage de détails environnementaux comme le feuillage aident à animer la zone autour de la route principale.

Avec cette version, Nintendo a un concurrent sur Switch 2 qui est au minimum égal à Mario Kart World, voire meilleur à certains égards. Bien qu’il n’y ait pas de mode monde ouvert mal ficelé pour vraiment enfoncer la comparaison, les mécaniques serrées, les circuits intelligemment conçus et une richesse de contenu se combinent pour créer une alternative assez convaincante, même s’il y a une certaine qualité classique dans le jeu de kart éternel de Nintendo que toute autre entreprise a du mal à émuler. Il est également vraiment étrange que Bob l’éponge et Patrick n’aient aucune voix.

Cette version vaut certainement le coup si l’on est investi dans le jeu sur plateformes Nintendo – l’édition Switch 2 corrige les problèmes qui retenaient ce jeu d’être vraiment génial. Si l’on possède déjà ce jeu et une Switch 2, la mise à niveau à 10€ semble être un prix raisonnable à payer pour un bond aussi notable par rapport à l’ancienne version.

L’équipe Digital Foundry a publié une analyse technique révélant les spécificités de la version Switch 2. Par rapport à la version Xbox Series S, la version Switch 2 présente une résolution plus élevée pour les textures distantes, une résolution de décalcomanies de foule plus élevée et un meilleur filtrage de texture. Cependant, comparée à la Series S, la version Switch 2 manque d’effets de post-traitement, de réflexions screen-space, présente des cube maps de qualité réduite, des effets de bloom supprimés et certaines textures de résolution inférieure sur les routes et surfaces. À certains égards, la version Switch 2 ressemble davantage à la Switch 1 qu’à la Series S.

Pourtant, en mouvement, l’écart de fidélité globale peut en réalité favoriser la Switch 2 par rapport à la Series S, grâce en grande partie à la résolution plus élevée sur la dernière console de Nintendo. En mode docké, la Switch 2 atteint des résolutions à ou près de 1440p, contre seulement 1080p sur Series S. Cet avantage pour l’hybride Nintendo est appréciable, car la Switch 2 bénéficie finalement d’images plus nettes et moins floues par rapport à la présentation brumeuse de la Series S, tout en fonctionnant toutes deux à 60 fps apparemment stables.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu Unreal Engine 5, on ne peut pas nécessairement tirer de conclusions sur la façon dont d’autres futurs portages UE5 sur Switch 2 pourraient ressembler à ce que Sega a fait ici, puisque SRC ne s’appuie pas sur les fonctionnalités phares d’UE5 comme Lumen ou Nanite.

En septembre, Sonic Racing Crossworlds est sorti sur presque toutes les plateformes imaginables, à une exception près. Les propriétaires de Switch 2 ne pouvaient accéder qu’à la version Switch 1 au lancement, leur propre chemin de mise à niveau Switch 2 à 10€. Cette version est disponible uniquement en version numérique pour l’instant, une version physique arrivant début 2026.