Le Monster Hunter™ Showcase de décembre a été l’occasion pour l’éditeur Capcom de dévoiler de nouvelles informations pour les Riders et les Hunters, avec de nouvelles bandes-annonces et des aperçus de Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection et de la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter™ Wilds. Le nouveau trailer de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a montré comment le protagoniste et ses compagnons Rangers protégeront les espèces menacées contre les invasions et protègeront la faune sauvage grâce au nouveau système de Restauration d’habitat dans le nouveau titre de la saga qui sortira sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 13 mars 2026.

Lors du Monster Hunter™ Showcase diffusé aujourd’hui, le producteur Ryozo Tsujimoto a annoncé le contenu de la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds, avec notamment le gigantesque Gogmazios, l’événement saisonnier Festival de la Concorde : Chant des lumières, le Jin Dahaad alpha suprême, et bien plus encore dans la bande-annonce de la dernière Grande mise à jour du titre, prévue pour le 16 décembre. Les joueurs ont aussi pu découvrir un aperçu des mises à jour prévues pour Monster Hunter Wilds jusqu’en 2026, avec notamment le patch de stabilité spécifique au PC (Steam) prévu pour janvier et ce que les joueurs peuvent attendre de la version 1.041 en février.

Nouvelles mécaniques et nouveaux monstres dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom a proposé aux Riders de tous horizons un nouvel aperçu du voyage qui les attend, dont les missions uniques aux Rangers, un groupe courageux dirigé par le héros et chargé de protéger les écosystèmes. Face à l’Empiétement des cristaux, leur mission consiste à trouver, protéger et faire éclore les œufs de monstres en voie de disparition avant que la destruction de leur habitat ne plonge les royaumes d’Azuria et de Vermeil dans le chaos.

La voie de la Guérison – Restauration d’habitat et Rangs d’écosystème

À mesure que l’Empiètement des cristaux se propage, des monstres envahissants s’emparent de territoires fragiles, chassant les espèces indigènes et perturbant des habitats établis de longue date. Alors que des écosystèmes sont au bord du gouffre, les Rangers interviennent pour repousser les monstres envahissants dans leurs nouveaux repaires et récupérer les œufs menacés des espèces déplacées avant qu’ils ne soient perdus.

Une fois un œuf sauvé, les Rangers s’engagent dans la Restauration d’habitat afin de réintroduire dans la nature les monstres en voie de disparition et autres monstres déplacés, aidant ainsi chaque région à se rétablir et à prospérer. À mesure que ces monstres restaurés commencent à reconquérir leur territoire, ils peuvent protéger les œufs susceptibles d’éclore en Monsties qui rejoindront le héros dans son voyage. Le retour de ces monstres éclos dans la nature influence directement l’écosystème et rétablit l’équilibre de chaque région. Chaque restauration réussie améliore le Rang d’écosystème de la région, ce qui facilite la recherche d’œufs plus rares, la découverte de nouveaux monstres puissants et l’éclosion de Monsties dotés de compétences ou de gènes spéciaux.

Amélioration des Monsties grâce au système à deux éléments

Améliorer le Rang d’écosystème d’une région peut avoir un impact sur la façon dont de nouveaux monstres y naissent. Grâce au système à deux éléments, un monstre peut acquérir les attributs élémentaires de la zone où il est né, obtenant ainsi de nouvelles compétences basées sur les éléments et de nouveaux traits visuels. Par exemple, un monstre de type foudre né dans une zone de type feu peut acquérir des compétences de type feu et prendre une apparence influencée par le feu. Ce système ajoute de la profondeur à la manière dont les Riders constituent leurs équipes, leur offrant de nombreuses possibilités de personnalisation et leur permettant de nouer une nouvelle relation avec leurs monstres tout en préservant les écosystèmes qui les entourent.

L’Arkveld arrive !

Pour le plus grand bonheur des fans, Ryozo Tsujimoto a dévoilé l’apparition de l’Arkveld, le puissant monstre emblématique de Monster Hunter Wilds, qui fait une entrée fracassante dans la série Stories !

Histoire secondaire additionnelle : Rudy

Les joueurs qui souhaitent poursuivre leur aventure pourront découvrir le contenu «Histoire secondaire additionnelle : Rudy» à sa sortie à l’automne 2026. Celui-ci pourra être acheté séparément ou dans les éditions Deluxe et Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Plus d’informations seront partagées à l’approche du lancement.

Le Gogmazios fait son retour dans la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds

Endormi sous la grande forge d’Azuz, le réveil du titanesque Gogmazios menace de semer la destruction parmi les habitants des Terres interdites. Pour affronter un monstre d’une telle envergure, des groupes composés de quatre Hunters et quatre Chasseurs de soutien (PNJ) sont chargés de former des équipes de huit combattants capables de terrasser cet ennemi redoutable. La Quête Événement permanente du Gogmazios peut être répétée afin d’acquérir des matériaux qui peuvent être utilisés pour améliorer les armes Artian de rareté 8 en armes Artian Gogma. Les bonus de l’arme Artian d’origine seront transférés à l’arme Artian Gogma, et une compétence bonus d’ensemble aléatoire et une compétence de groupe aléatoire seront accordées. La fonction Renforcement Gogma permet aux joueurs de conserver ou de réinitialiser les bonus afin d’activer des bonus encore plus puissants et de relancer la compétence bonus d’ensemble et la compétence de groupe à l’aide d’un matériau spécial. Les Hunters ayant atteint le RC 100 ou plus obtiendront également la capacité « Transcendance » à la forge afin d’augmenter le niveau maximum de leur armure de haut rang et même d’améliorer les emplacements de décoration pour les pièces de rareté 5 et 6.

À la recherche d’un défi ?

Le Gogmazios n’est pas le seul apport aux Terres interdites introduit dans la Grande mise à jour 4. Le Jin Dahaad alpha suprême, fera son apparition le 24 décembre prochain dans le cadre d’une quête événement permanente qui récompensera les Hunters avec des matériaux permettant de fabriquer une puissante armure Gamma. De nouvelles quêtes optionnelles font également leur apparition dans cette mise à jour. Les Hunters les plus courageux pourront mettre leurs compétences à l’épreuve face à plusieurs monstres 9★ afin de gagner des récompenses spéciales sous forme de plaques pour décorer le profil de son Hunter. Ces nouvelles quêtes optionnelles offrent un excellent moyen de s’entraîner à combattre des monstres 9★ alpha.

En plus de la talentueuse Nadia qui rejoint l’équipe en tant que Chasseuse de soutien pour la quête du Gogmazios et les événements saisonniers, d’autres unités viendront également prêter main forte. Griffin, maniant la grande épée, et Nightmist, spécialiste du Fusarbalète léger, rejoindront les rangs des Chasseurs de soutien disponibles dans la Grande mise à jour 4.

Et après ?

Un bon pour personnaliser gratuitement son Hunter et son Palico sera offert à tous les joueurs, ainsi que le retour de quatre poses très appréciées des fans sous forme de DLC gratuit. Le pack DLC cosmétique 4 comprenant des designs d’armes spéciaux pour chaque type d’arme, et d’autres objets DLC payants sera aussi proposé lors de la Grande mise à jour 4.

À partir du 19 décembre, le Festival de la concorde : Chant des lumières débutera, apportant son lot de décorations et des repas festifs, ainsi que la possibilité de gagner équipements, emotes et décorations spéciales.

En janvier 2026, Monster Hunter Wilds bénéficiera d’un patch de stabilité spécifique à la version PC (Steam), conçu pour offrir des options d’optimisation supplémentaires, des préréglages et des améliorations en plus des mises à jour de stabilité et d’optimisation arrivant sur toutes les plateformes dans la Grande mise à jour 4 du titre. Plus de détails sur les mises à jour de stabilité et de performances à venir dans la version PC sont disponibles sur le site web de Monster Hunter Wilds et les réseaux sociaux officiels Monster Hunter.

En février, l’Arkveld alpha suprême, fera son apparition dans les Terres interdites en tant que dernier monstre alpha suprême de la version 1.041. Cette mise à jour inclura également les designs gagnants du concours de création d’armes et de pendentifs originaux. Les Hunters pourront célébrer la sortie, le 13 mars, de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection avec une armure Palico inspirée de Rudy, le Palico du héros du jeu, ainsi qu’un pendentif spécial. La mise à jour introduira également une nouvelle option de doublage audio : Espagnol (Amérique du Sud) dans le jeu, en plus des mises à jour de stabilité supplémentaires pour la version PC (Steam) de Monster Hunter Wilds. Plus de détails seront partagés ultérieurement sur les nouveautés de la version 1.041 avant son arrivée en février prochain.

Monster Hunter Wilds est un action-RPG développé et édité par Capcom, disponible depuis le 28 février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).