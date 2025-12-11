3goo et Dimps Corporation ont annoncé The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition, une nouvelle version du jeu de combat 2D culte précédemment sorti sur Switch. Cette édition sera disponible le 22 janvier 2026 au prix de 19,99€, ou 4,99€ en tant que mise à niveau pour les propriétaires de l’édition précédente.

Développé par DIMPS et sorti en 2005, The Rumble Fish 2 a enchanté les joueurs avec son gameplay flashy et technique régi par cinq boutons et deux jauges de super coups. Le jeu se distingue par un casting unique et coloré de 16 personnages, ponctué par le système innovant « Smooth Model Animation » permettant une animation de sprites 2D membre par membre.

Ce portage dispose de nombreuses fonctionnalités présentes dans les jeux de combat modernes, incluant un mode entraînement avec de nombreuses options pour que les joueurs affinent leurs compétences, un JcJ en ligne alimenté par un netcode rollback, des options pour les tailles d’écran 4:3 et 16:9 à 60 FPS, et un mode galerie pour apprécier les œuvres d’art intemporelles.

L’édition Nintendo Switch 2 apporte plusieurs nouveautés. Outre des graphismes améliorés, un mode Team Battle sera inclus, permettant de choisir trois de ses personnages préférés et d’affronter l’équipe adverse, soit hors ligne soit en ligne. Le cross-play en ligne est également pris en charge avec les joueurs Nintendo Switch, permettant de jouer avec des amis possédant la version Switch originale.