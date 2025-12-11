Mario Kart World conserve la première place du classement japonais avec 102 435 exemplaires vendus durant la semaine, portant son total à 2 354 146 unités depuis sa sortie le 5 juin 2025. Le titre Nintendo Switch 2 enregistre une hausse de 107% par rapport à la semaine précédente.

Kirby Air Riders se maintient en deuxième position avec 46 737 ventes hebdomadaires et atteint 288 618 unités au total depuis son lancement le 20 novembre 2025. Le jeu affiche une progression de 1%.

Pokémon Legends Z-A : Nintendo Switch 2 Edition grimpe de la cinquième à la troisième place avec 44 331 ventes, portant son cumul à 862 377 exemplaires. Le titre bénéficie d’une hausse spectaculaire de 121%. La version Nintendo Switch originale du jeu se classe quatrième avec 40 441 ventes hebdomadaires et 1 347 242 unités au total, en progression de 15%.

Trois nouveautés font leur entrée dans le Top 10. Octopath Traveler 0 débarque en cinquième position sur Switch avec 21 698 ventes, suivi de Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition en sixième place avec 21 415 exemplaires vendus. La version PlayStation 5 d’Octopath Traveler 0 se classe huitième avec 19 533 ventes, tandis que la version Switch 2 du même titre prend la neuvième place avec 18 083 unités.

Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too poursuit son succès avec deux entrées dans le Top 10. L’édition Nintendo Switch 2 – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition se place septième avec 19 806 ventes et un total de 113 094 exemplaires, en hausse de 26%. La version Switch originale termine dixième avec 17 851 ventes hebdomadaires et 158 992 unités au total, en baisse de 20%.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 102.435 / 2.354.146 (+107%)

02./02. [NS2] Kirby Air Riders <RCE> (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) – 46.737 / 288.618 (+1%)

03./05. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) – 44.331 / 862.377 (+121%)

04./03. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) – 40.441 / 1.347.242 (+15%)

05./00. [NSW] Octopath Traveler 0 <RPG> (Square Enix) {2025.12.04} (¥6.980) – 21.698 / NEW

06./00. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition <ACT> (Nintendo) {2025.12.04} (¥8.164) – 21.415 / NEW

07./06. [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Nintendo Switch 2 Edition – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥8.164) – 19.806 / 113.094 (+26%)

08./00. [PS5] Octopath Traveler 0 <RPG> (Square Enix) {2025.12.04} (¥6.980) – 19.533 / NEW

09./00. [NS2] Octopath Traveler 0 <RPG> (Square Enix) {2025.12.04} (¥6.980) – 18.083 / NEW

10./04. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) – 17.851 / 158.992 (-20%)

Côté hardware, la Nintendo Switch 2 écrase la concurrence avec 203 398 unités vendues durant la semaine, soit une augmentation massive par rapport aux 97 677 de la semaine précédente. La console totalise désormais 3 171 833 unités vendues au Japon depuis son lancement.

La Nintendo Switch enregistre 51 316 ventes hebdomadaires, en hausse par rapport aux 35 327 de la semaine précédente, portant son total annuel à 1 418 081 unités et son cumul à vie à 36 313 840 exemplaires. La PlayStation 5 affiche 25 240 ventes, en baisse par rapport aux 35 786 de la semaine précédente, avec 821 753 unités vendues sur l’année et 7 240 759 au total.

Les Xbox Series restent marginales avec seulement 231 consoles vendues dans la semaine, portant le total annuel à 30 562 unités et le cumul à vie à 688 263 exemplaires. La PlayStation 4 ne vend plus que 20 unités hebdomadaires.

Au total, le marché japonais a écoulé 280 205 consoles durant la semaine, contre 168 975 la semaine précédente et 133 851 l’année dernière à la même période. Le cumul annuel atteint 5 443 276 unités, en hausse par rapport aux 4 334 710 de l’année précédente.