Hitman, une licence bien connue des années 2000 qui a fait un grand retour avec les reboots sortis récemment, a énormément inspiré la manière dont on créait des jeux d’infiltration. Son approche froide et ouverte de la manière dont on abordait chaque mission était une révolution pour l’époque. Ce 3ème opus sorti en 2013, développé par IO Interactive et édité par Square Enix, est celui qui a servi de plaque tournante vers la modernisation de notre assassin chauve. Sorti sur Nintendo Switch le 13 novembre 2025 par les petits gars de Feral Interactive, c’est l’occasion de pouvoir revenir en arrière et voir le chemin fait depuis. Mais le jeu vaut-il encore le coup à notre période actuelle ? Nous allons voir ça ensemble.

Diana doit mourir

Dans cet opus, nous contrôlons toujours 47, un agent faisant partie de l’Agence, une organisation spécialisée dans l’assassinat pour le bien du monde. Notre histoire commence avec notre première cible : Diana Burnwood. Elle fut notre principal contact avec l’Agence et nous donnait nos missions dans les précédents jeux. Elle aurait trahi l’Agence et doit être éliminée. 47, bien que peu jouasse à l’idée, doit faire son travail et s’occupe d’elle. Avant de mourir, elle nous supplie de prendre soin d’une jeune fille : Victoria. 47 décide alors de couper les ponts avec l’Agence, emmène Victoria dans un couvent pour la protéger et décide de tirer au clair toute cette histoire pour Diana.

L’histoire qui nous est proposée est un poil nanardesque, on voit les ficelles arriver mais elle se laisse suivre.

Les méthodes d’assassinat

Pour pouvoir atteindre vos objectifs, 47 aura plusieurs options à vous proposer. Comme dans tout bon jeu de tir, vous pourrez viser, tirer et vous mettre à couvert. Une fonction spéciale peut être utilisée pendant les phases de gunfight : marquer et exécuter. Celle-ci arrêtera le temps temporairement et vous pourrez marquer vos ennemis là où vous souhaiter tirer (idéalement la tête). Une fois toutes vos cibles marquées, vous pourrez activer la seconde partie : exécuter, et vous verrez vos ennemis mourir comme vous l’aviez prévu. Mais la licence Hitman n’est pas connue pour être une licence de jeu de tir, c’est une licence d’infiltration ! Et là aussi, les options sont variées. Vous pourrez utiliser diverses armes silencieuses pour assassiner vos cibles comme la corde à piano par exemple. Vous pourrez prendre divers objets dans le décor et vous en servir pour faire distraction auprès des différents ennemis afin de passer discrètement. Si vous éliminez un ennemi, vous avez la possibilité de prendre ses vêtements afin de vous déguiser et passer inaperçu auprès des autres ennemis. Mais pour que le camouflage soit complet, il vous faudra planquer le corps dans des coffres ou des armoires disposés un peu partout.

Dans chaque mission, vous aurez une ou plusieurs cibles à éliminer pour la compléter. Vous serez alors lâché dans un endroit et vous devrez vous frayer un chemin jusqu’à la ou les cibles. Le grand plus du jeu est qu’il y a énormément de chemins et de choix possibles pour arriver à vos fins. Est-ce que vous allez tenter d’éliminer un garde pour vous déguiser et atteindre votre cible sous couverture ? Est-ce que vous allez foncer dans le tas pour éliminer tout le monde ? Est-ce que vous allez la jouer furtivement en distrayant tout le monde et devenir un fantôme ? C’est à vous de décider en fonction de vos envies et de votre manière de jouer.

À la fin de chaque mission, vous aurez un résumé de votre mission via un système de score. Tuer une autre personne que votre cible le fera diminuer, vous faire repérer aussi. Mais il y a aussi des actions qui feront remonter ce score comme planquer un corps par exemple. Ce système de point sert aussi pour débloquer des passifs à 47 afin de le rendre plus puissant, plus silencieux… Bref, il est utile à la progression de votre personnage. À chaque fin de mission, vous aurez aussi pour les complétionnistes la possibilité de voir quels objets, quelles armes et quels déguisements vous avez utilisés au moins une fois dans la mission. Vous pourrez aussi faire des objectifs secondaires dans chaque mission (récupérer des preuves, tuer d’une certaine manière telle ou telle cible…). Petit point important : plusieurs objectifs secondaires, nommés défis, ne sont disponible qu’à partir de la difficulté normale, en facile ils sont automatiquement désactivés. Ces 2 systèmes nous incitent à rejouer chaque mission et tenter de la faire de différentes manières.

Un total de 20 missions est présent dans le jeu. Comptez une quinzaine d’heures pour le terminer en ligne droite et environ 50 heures si vous souhaitez le terminer à 100%.

Le monde de 47

On ne va pas se mentir, le jeu est resté dans son jus de 2013 graphiquement avec une légère amélioration graphique. Mais le jeu était déjà très beau pour l’époque et ne pique pas trop les yeux pour la console même si on sent qu’on pourrait avoir encore un peu mieux. Les différents environnements sont plutôt diversifiés et fourmillent de pas mal de détails pour rendre des décors réalistes.

Quant aux musiques, elles sont très discrètes pour laisser sa place au sound design du jeu. Et celui-ci est vraiment réussi ! On entend parfaitement les différents bruits du jeu pour pouvoir anticiper l’arrivée d’ennemis ou de civils par exemple. Petit point bienvenu : le jeu était doublé entièrement en français à l’époque et ils l’ont conservé sur cette version Switch. C’est plaisant d’entendre les gardes discuter de leur quotidien banal ou nous donner des indices pour une nouvelle approche de la cible.

Le jeu a été testé sur une Nintendo Switch 2, nous n’avons constaté aucun ralentissement et un framerate constant ! Une mise à jour Nintendo Switch 2 est prévue pour améliorer encore plus l’expérience de jeu en 2026.