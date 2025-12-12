Le nouveau trailer « Héros et Vilains » a été présenté en avant-première aux Game Awards par LEGO® Batman, en direct de la Batcave ! Les précommandes sont disponibles.

Warner Bros. Games et DC ont annoncé aujourd’hui que LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 29 mai 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Les joueurs peuvent précommander dès maintenant les Standard et Deluxe Editions du jeu sur les plateformes mentionnées ci-dessus* (informations complètes sur le contenu ci-dessous).

​Lors de l’annonce faite pendant les Game Awards, le public a pu découvrir un tout nouveau trailer offrant un premier aperçu du gameplay dynamique de plusieurs personnages jouables et de super-vilains DC.

​Aux côtés du Chevalier Noir pour sauver Gotham City, on retrouve Robin avec son fidèle lance-grappin, Nightwing et son bâton de combat, Batgirl et son piratarang polyvalent, et Catwoman avec son fouet emblématique et son fidèle chaton – tous dotés de capacités uniques, d’arbres de progression, de combos et de gadgets.

​Le trailer a également révélé de nouveaux super-vilains DC que les joueurs affronteront, tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly et Mr. Freeze, ainsi que d’autres membres des Lascars, comme le Joker, le Pingouin, Ra’s al Ghul et Bane. De plus, les fans pourront apercevoir l’emblématique Batmobile de Batman : la série animée et la Batmoto des films The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui pourront être utilisés pour parcourir le monde ouvert du jeu.

Découvrez le contenu des éditions Standard et Deluxe ci-dessous :

​LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir (Standard Edition)

Disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). ​

sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). ​ Campagne histoire principale : Le voyage de Bruce Wayne de ses origines à sa légende alors qu’il s’entraîne avec la Ligue des Ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d’alliés avec Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, et Talia al Ghul. Chacun de ces personnages apporte des compétences uniques et des gadgets exclusifs pour résoudre des crimes, relever des défis et explorer une Gotham City immersive, pleine de secrets et de surprises. Les joueurs doivent affronter une menace toujours plus grande en défiant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane et bien d’autres.

: Le voyage de Bruce Wayne de ses origines à sa légende alors qu’il s’entraîne avec la Ligue des Ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d’alliés avec Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, et Talia al Ghul. Chacun de ces personnages apporte des compétences uniques et des gadgets exclusifs pour résoudre des crimes, relever des défis et explorer une Gotham City immersive, pleine de secrets et de surprises. Les joueurs doivent affronter une menace toujours plus grande en défiant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane et bien d’autres. 100 costumes et tenues : Une gamme de costumes de Batman et de tenues individuelles pour chaque personnage jouable, inspirée de l’héritage de Batman au cinéma, à la télévision, dans les comics et les jeux vidéo.

: Une gamme de costumes de Batman et de tenues individuelles pour chaque personnage jouable, inspirée de l’héritage de Batman au cinéma, à la télévision, dans les comics et les jeux vidéo. Plus de 20 véhicules : Une gamme de Batmobiles et de Batmotos pour parcourir le monde ouvert de Gotham City avec style, et parmi eux des véhicules emblématiques comme le légendaire Tumbler.

: Une gamme de Batmobiles et de Batmotos pour parcourir le monde ouvert de Gotham City avec style, et parmi eux des véhicules emblématiques comme le légendaire Tumbler. Plus de 250 accessoires et trophées de Batcave : Un large choix d’objets à exposer pour personnaliser la Batcave et célébrer les succès.

: Un large choix d’objets à exposer pour personnaliser la Batcave et célébrer les succès. Bonus de précommande : Le costume de Batman de The Dark Knight Returns (à la sortie), inspiré de la célèbre série de bandes dessinées, sera offert avec toutes les précommandes. ​

LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir (Deluxe Edition)

Disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). ​

sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). ​ Tout le contenu et tous les bonus de précommande de LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir

Collection Héritage (Disponible à la sortie) : Pack Trilogie Arkham, Pack Batman La Relève et Pack musique de fête – Plus de 30 objets disponibles dès le lancement, répartis dans trois packs de contenu thématiques, chacun comprenant sept nouveaux costumes (un par personnage jouable), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation pour la Batcave.

: et – Plus de 30 objets disponibles dès le lancement, répartis dans trois packs de contenu thématiques, chacun comprenant sept nouveaux costumes (un par personnage jouable), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation pour la Batcave. Collection Chaos (disponible en septembre 2026) : Nouveau mode Chaos avec le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, dotés de leurs propres capacités, gadgets et techniques d’élimination.

​Nouvelle mission d’histoire : le Joker et Harley Quinn s’échappent de l’asile d’Arkham et sèment l’anarchie dans les rues de Gotham City.

​Pack Sinistre – Sept nouveaux costumes (un par personnage jouable original), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation de la Batcave

​Bonus de précommande – Les joueurs ayant précommandé la Deluxe Edition bénéficieront d’un accès anticipé de 72 heures au jeu à partir du 26 mai, avant la sortie officielle le 29 mai. ​