La première annonce majeure Nintendo Switch 2 lors des Game Awards 2025 était surprenante, car Pragmata de Capcom, graphiquement intensif, est désormais confirmé pour arriver sur le dernier système de Nintendo. Développé et publié par Capcom, le jeu d’action-aventure sortira sur toutes les plateformes simultanément le 24 avril 2026. Les précommandes ouvrent plus tard aujourd’hui, avec une démo de gameplay prévue pour arriver prochainement.

Pragmata est la nouvelle propriété intellectuelle de Capcom, une toute nouvelle aventure d’action de science-fiction avec sa propre touche de piratage unique. Dans un futur proche, les protagonistes Hugh et sa compagne androïde Diana doivent travailler ensemble alors qu’ils se frayent un chemin à travers la froide station de recherche lunaire. Une démo sera également ajoutée à l’eShop prochainement.

L’histoire de science-fiction se déroule dans un futur proche où les humains ont développé le Lunafilament, un matériau qui peut être utilisé pour créer presque tout, tant que ses utilisateurs ont les bonnes données. Lorsque la communication est perdue avec la station lunaire dédiée à la recherche et au développement de ce matériau, une équipe d’intervention est dépêchée. Cependant, un tremblement de lune massif frappe peu après leur arrivée.

Hugh Williams, séparé de son équipe, inconscient et gravement blessé, est découvert par Diana, un être mystérieux sous la forme d’une jeune fille. Elle est une Pragmata, un androïde unique créé à l’aide de Lunafilament.

Le système de combat unique repose sur la combinaison des capacités de Hugh et Diana pour surmonter les nombreuses menaces qu’ils rencontrent dans l’installation lunaire. En combat, Diana pirate les systèmes ennemis pour exposer leurs faiblesses, permettant à Hugh de viser avec un arsenal diversifié d’armes à feu. Cette fusion de piratage et de tir offre un gameplay immersif, rapide et stratégique, où chaque décision façonne la bataille.

Le travail d’équipe est tout aussi important pour explorer la station de recherche lunaire que dans le combat. En se déplaçant dans la station lunaire, il faut utiliser les propulseurs de la combinaison de Hugh pour traverser rapidement l’installation, tandis que Diana peut pirater ses systèmes de sécurité, déverrouillant les portes et ouvrant des chemins pour progresser. Il faut rester en alerte à tout moment, car bien que l’installation puisse parfois sembler étrangement déserte, des robots ennemis froids et sans vie sont toujours en embuscade.