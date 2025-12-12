Le développeur Compulsion Games, créateur de Contrast et We Happy Few, et l’éditeur Xbox Game Studios ont annoncé avant les Game Awards 2025 que South of Midnight arrive sur davantage de plateformes. Le jeu d’action-aventure envoûtant, qui a reçu des critiques très positives lors de son lancement sur PC et Xbox plus tôt cette année, sortira sur Nintendo Switch 2. Plus de détails seront partagés à l’approche de la date de sortie, actuellement prévue pour le printemps 2026.

South of Midnight est le dernier jeu d’action-aventure à la troisième personne de Compulsion Games, plongé dans l’ambiance du Sud profond des États-Unis.

Les joueurs incarnent Hazel et explorent un univers sombre et fantastique, où ils découvrent les mythes et les créatures du sud des États-Unis d’Amérique. Lorsqu’un ouragan ravage Prospero, Hazel est propulsée dans un monde sombre où les souvenirs prennent vie. Lorsqu’une catastrophe naturelle s’abat sur sa ville natale, Hazel est appelée à devenir tisseuse : une soigneuse dont la magie peut retisser les liens rompus et guérir les esprits.

Forte de ses nouveaux pouvoirs, Hazel devra affronter et dompter des créatures redoutables, lever le voile sur les secrets de son passé familial et, avec un peu de chance, retrouver un foyer. Elle doit se lancer dans une quête périlleuse pour retrouver sa mère et sauver sa communauté. Dans ce conte populaire moderne, Hazel confronte sa propre identité au poids de sa famille, de son histoire et de son héritage.

Le gameplay permet de maîtriser un pouvoir ancestral de tissage capable de retisser des créatures brisées et de découvrir les traumatismes qui les ont détruites. Il faut lancer des sortilèges de tissage pour combattre des hanteurs destructeurs, explorer diverses régions du sud et réparer les déchirures de la Grande Tapisserie.

Le jeu propose d’explorer la campagne sauvage et moribonde de Prospero et de rencontrer ses habitants. Il présente des graphismes au style soigné, une histoire touchante et des musiques immersives inspirées de l’histoire riche et complexe du Sud profond, capturant la beauté glaçante de cette région.