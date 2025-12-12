Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui lors des Game Awards 2025 que son titre PRAGMATA™ sortira le 24 avril 2026. Dans une nouvelle bande-annonce explorant un paysage urbain lunaire, le jeu futuriste attendu depuis longtemps a également vu confirmé qu’une version Nintendo Switch™ 2 sortira le même jour que les versions PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S et PC (Steam). Une démo jouable de ce titre très attendu est disponible dès aujourd’hui, d’abord sur PC (Steam), puis sur consoles à une date ultérieure.

Les précommandes de PRAGMATA débutent aujourd’hui sur toutes les plateformes. Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront en bonus exclusifs la tenue Neo Bushido de style samouraï de Hugh et le costume Neo Kunoichi de Diana inspiré des ninjas. Une édition Deluxe est proposée en addition de la version Standard. Elle inclut le Pack Variété : Refuge qui comprend un assortiment de tenues alternatives pour Hugh et Diana, un skin d’arme, des emotes pour Diana, une musique supplémentaire pour le Refuge et 75 illustrations numériques. Une figurine Amiibo™ de Diana est aussi au programme. Plus de détail sur ces derniers éléments seront disponibles ultérieurement.

Les joueurs PC (Steam) pourront dès aujourd’hui plonger dans l’univers de PRAGMATA grâce à la démo Sketchbook. Cette démo jouable publique gratuite leur offre la possibilité de découvrir pour la première fois chez eux le cadre immersif et le gameplay palpitant du jeu. Cette démo comprend des surprises qui mettront les joueurs au défi et les inciteront à rejouer. Plus d’informations arriveront ultérieurement sur la date de disponibilité de la démo sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Six chansons de la bande originale de PRAGMATA, dont le thème principal « Memories Are You », sont également disponibles dès aujourd’hui sur les principaux services de streaming musicaux.

A propos de PRAGMATA

Nouvelle création Capcom, PRAGMATA, est un jeu d’action futuriste doté d’un gameplay unique mêlant habilement shoot et piratage informatique. L’histoire suit un duo improbable dont la mission est de s’échapper d’une station lunaire envahie par des entités robotiques hostiles. Dans ce jeu solo, les joueurs contrôlent à la fois l’astronaute Hugh et l’énigmatique androïde Diana. Ils devront combiner leurs compétences et capacités respectives pour surmonter de nombreux obstacles mortels afin de trouver un moyen de retourner sur Terre.

PRAGMATA sortira le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Swtich 2 et PC (Steam).