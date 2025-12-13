Capcom déploie actuellement des soldes sur le Nintendo Switch eShop avec des réductions historiques sur plusieurs de ses franchises phares. Mega Man 11 et Monster Hunter Rise figurent parmi les titres affichant leurs prix les plus bas à ce jour.

L’éditeur japonais propose des remises sur l’ensemble de ses licences Devil May Cry, avec chaque épisode disponible à 9,99€ au lieu de 19,99€. La série Mega Man bénéficie de réductions particulièrement agressives : Mega Man 11 passe à 4,49€ contre 29,99€ initialement, tandis que les différentes Legacy Collection oscillent entre 4,99€ et 9,99€.

Du côté de Monster Hunter, la franchise affiche des prix attractifs avec Monster Hunter Rise à 7,99€ au lieu de 39,99€, Monster Hunter Generations Ultimate à 9,99€ contre 39,99€, et les deux épisodes Monster Hunter Stories respectivement à 9,99€ et 14,99€. La Monster Hunter Stories Collection est également disponible à 19,99€ au lieu de 59,99€.

La série Resident Evil n’est pas en reste avec une tarification uniforme à 9,99€ pour la majorité des épisodes, incluant les remakes de Resident Evil 2 et 3 en version cloud (initialement à 39,99€ et 29,99€), ainsi que Resident Evil 7 et Village en cloud à 9,99€ contre 39,99€ au tarif normal. Les Resident Evil Revelations affichent quant à eux un prix de 7,99€ chacun.

La Mega Man Battle Network Legacy Collection complète l’offre à 19,99€ au lieu de 59,99€. Ces promotions resteront actives jusqu’au 2 janvier 2026 sur le Nintendo Switch eShop.