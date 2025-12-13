Dans un marché saturé d’émulateurs à bas coût et de ROMs facilement accessibles, le pari des consoles Super Pocket de Hyper Mega Tech (filiale de Blaze Entertainment) semblait audacieux, voire incompris. Pourtant, comme leur grand frère Evercade avant elles, ces consoles portables ont su séduire en offrant bien plus qu’une simple machine à émuler : une expérience de jeu légale, curatée et tangible. Aujourd’hui, nous plongeons dans les éditions TAITO et Technos, deux portes d’entrée distinctes dans l’écosystème Evercade. Sont-elles de simples jouets ou de véritables alternatives pour le joueur ré0tro exigeant ?

Le « Plug and Play » physique

Les Super Pocket reprennent le concept qui a fait le succès d’Evercade : des jeux officiellement licenciés, une collection physique à bâtir (via les cartouches) et une expérience sans fioriture. Leur prix attractif (environ 60€) en fait le point d’entrée le plus accessible dans cet univers. Leur design, très « Game Boy Pocket », est volontairement jouet, léger et plastique, assumant une approche fun et nomade. Le pari ? Proposer une alternative légale et éthique au téléchargement de ROMs, où chaque partie contribue à rétribuer les détenteurs de droits, le tout dans un dispositif qui « fonctionne simplement », sans bidouille d’émulateur.

Un hardware commun… avec des défauts partagés

Sous leurs coques colorées, les deux modèles partagent les mêmes spécifications techniques et donc les mêmes forces et faiblesses.

Écran et Son : L’écran IPS de 2,8 pouces (320×240) est suffisamment lumineux et clair pour des jeux rétro. Il propose des filtres « scanlines » pour recréer l’effet CRT. Le son est correct, mais le réglage du volume reste frustrant : le niveau le plus bas n’est pas assez bas avant le mutisme complet, ce qui peut gêner en public.

: L’écran IPS de 2,8 pouces (320×240) est suffisamment lumineux et clair pour des jeux rétro. Il propose des filtres « scanlines » pour recréer l’effet CRT. Le son est correct, mais le réglage du volume reste frustrant : avant le mutisme complet, ce qui peut gêner en public. Autonomie & Connexions : Comptez environ 4 heures de jeu sur une charge, suffisant pour des sessions ponctuelles. La recharge se fait par USB-C et un port jack est présent.

: Comptez environ sur une charge, suffisant pour des sessions ponctuelles. La recharge se fait par USB-C et un port jack est présent. Le Point Noir : Les Commandes : Le D-Pad est le principal sujet de critique. Il manque de pivot central, ce qui rend les diagonales peu précises et peut causer des saisies erronées. Pire, son centre peut être enfoncé comme un bouton, provoquant des pauses intempestives dans certains jeux. Les gâchettes arrière (L/R) sont mal placées, trop plates et trop sensibles. Il est facile de les presser accidentellement. Elles sont peu adaptées aux jeux qui en dépendent beaucoup. Pas de remappage des touches disponible, il faut s’adapter au mapping par défaut, parfois surprenant (la configuration A/B peut différer entre les éditions).

:

Ces défauts sont inhérents au format compact et au prix. Ils sont plus gênants sur la Technos Edition, dont plusieurs jeux (les beat’em up) réclament une grande précision.

Le cœur du sujet : les bibliothèques de jeux

C’est ici que les deux éditions divergent radicalement, visant des publics différents.

Super Pocket TAITO Edition (18 jeux)

Cette console offre un panorama éclectique de l’arcade Taito des années 80/90. C’est un régal pour les amateurs de classiques variés.

Points Forts : Une diversité géniale. Du shoot’em up vertical ( KiKi KaiKai ), du puzzle-game intemporel ( Bubble Bobble , Puzzle Bobble ), du run’n’gun ( The NewZealand Story ), de l’action-plates-formes ( Rastan ), du sport ( Football Champ ) ou du light-gun ( Operation Wolf ). C’est une fabuleuse boîte à découvertes .

: Une diversité géniale. Du shoot’em up vertical ( ), du puzzle-game intemporel ( , ), du run’n’gun ( ), de l’action-plates-formes ( ), du sport ( ) ou du light-gun ( ). C’est une . Points Faibles : Les jeux en orientation verticale (Space Invaders, Volfied) souffrent d’un affichage très petit sur l’écran horizontal. De plus, sans option TATE (rotation de l’écran), l’expérience est amoindrie. Bubble Bobble est injouable pour la vraie fin, qui nécessite un deuxième joueur.

Une console idéale pour celui qui cherche la variété et la découverte. Parfaite pour des sessions courtes et un sentiment de « bornes d’arcade dans la poche ».

Super Pocket Technos Edition (15 jeux)

Ici, pas de surprise : c’est le royaume du beat’em up et des jeux de la franchise Kunio-Kun. Un focus très marqué.

Points Forts : L’incontournable River City Ransom (un chef-d’œuvre mêlant baston et RPG) et la présence exclusive de l’excellente version Game Boy de Double Dragon , bien supérieure à la version NES. C’est aussi le seul moyen abordable d’obtenir légalement les jeux Technos, certaines cartouches Evercade correspondantes étant devenues rares et chères.

: L’incontournable (un chef-d’œuvre mêlant baston et RPG) et la présence exclusive de , bien supérieure à la version NES. C’est aussi le seul moyen abordable d’obtenir légalement les jeux Technos, certaines cartouches Evercade correspondantes étant devenues rares et chères. Points Faibles : La redondance. Cinq versions de Double Dragon (Arcade, NES, GB, II Arcade, III Arcade, Super NES) montrent surtout l’irrégulière qualité de la série. L’absence de Double Dragon II sur NES, pourtant bien meilleur que sa version arcade, est une déception. La bibliothèque manque cruellement de variété (seul le puzzle-game 3D Block Out change la donne).

Un achat plutôt niche, réservé aux fans inconditionnels de Technos, de belt scrollers et à ceux qui veulent River City Ransom portable. L’offre la moins variée de la gamme.

Evercade : l’écosystème qui change tout

La vraie force des Super Pocket est ici : elles sont entièrement compatibles avec les cartouches Evercade. Insérez une cartouche (en vente autour de 20-25€) et vous accédez instantanément à sa collection de jeux (indés modernes, arcade, 8/16-bits…). Cela transforme une console thématique en une plateforme extensible sérieuse. C’est un argument majeur face aux émulateurs « tout-en-un » : ici, on choisit, on collectionne et on possède physiquement ses jeux.

Conclusion :

Les Super Pocket ne sont pas des machines « premium ». Leurs défauts (D-Pad, gâchettes, volume) sont le prix à payer pour leur compacité, leur simplicité et leur coût modique. Elles excellent dans les sessions de jeu courtes et nomades, offrant un plaisir immédiat et sans prise de tête.

Choisissez la Super Pocket TAITO Edition si vous cherchez la meilleure porte d’entrée dans l’écosystème. Sa bibliothèque variée, festive et représentative de l’arcade en fait la plus apte à surprendre et à durer. C’est notre coup de cœur pour la majorité des joueurs.

Optez pour la Super Pocket Technos Edition uniquement si vous êtes un fan inconditionnel de Technos, que vous rêvez de River City Ransom portable, ou que vous collectionnez les éditions. Son manque de diversité la rend moins recommandable comme console principale.

Au-delà du modèle, le vrai triomphe des Super Pocket est de démontrer qu’il existe une place pour un rétrogaming légal, éthique et collectionnable. Elles ne remplaceront pas une Evercade EXP (écran et commandes supérieures) ou un émulateur paramétrable, mais elles offrent quelque chose d’unique : le plaisir simple et tangible de jouer, et avec le sourire.

Critère TAITO Edition Technos Edition Bibliothèque de jeux 9/10 6/10 Qualité Écran 7/10 7/10 Qualité Audio 6/10 6/10 Autonomie 7/10 7/10 Rapport Qualité/Prix 8/10 7/10 Valeur Collection 8/10 8/10