IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui la nouvelle célébrité à rejoindre la liste des Cibles Fugitives : Milla Jovovich. L’actrice est montée sur scène lors des Game Awards pour présenter le personnage qu’elle incarnera, Lilith Devereux, l’ambitieuse et mystérieuse future PDG d’Ether Corporation. La nouvelle mission Cible Fugitive sera disponible gratuitement et dans le monde entier à partir de février 2026 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch™*, Nintendo Switch™2, iPhone et iPad.

“Je suis très heureuse de rejoindre HITMAN World of Assassination ! Avec Lilith, j’incarne un personnage incroyable; elle est dangereuse, ambitieuse et cache un sombre secret. J’ai hâte que les fans de HITMAN découvrent cette nouvelle mission et plongent dans son histoire,” a déclaré Milla Jovovich.

“Après une mission surréaliste avec Eminem vs. Slim Shady, nous voulions surprendre notre communauté avec une nouvelle collaboration inoubliable. Milla Jovovich apportera une intensité unique à son personnage, et cette mission est remplie de mystère. Je suis sûr que nos fans vont l’apprécier” a déclaré Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive.

Dans cette nouvelle mission, l’Agent 47 a pour objectif d’éliminer Lilith Devereux, l’ambitieuse future PDG d’Ether Corporation. Nouvelle venue dans le cercle des puissants, l’ascension rapide de Devereux est survenue après les mystérieux décès de sa prédécesseure Neleis De Waal ainsi que des scientifiques en chef Silvio Caruso et Francesca De Santis. Sa carrière fulgurante a été largement soutenue par Gregory Carlisle. Pour cette mission, l’Agent 47 se rendra au Domaine Carlisle, situé dans la région de Dartmoor, où les tensions atteindront leur paroxysme.

Avant de se rendre à Dartmoor, les joueurs peuvent toujours participer à la mission Cible Fugitive Eminem vs. Slim Shady, accessible gratuitement à tous les joueurs sur toutes les plateformes jusqu’au 31 décembre. Se déroulant dans un établissement médical de Hokkaido transformé en Popsomp Hills Asylum, l’Agent 47 reçoit pour mission, de la part d’Eminem, d’éliminer son alter ego, Slim Shady, une bonne fois pour toutes.

Le pack DLC Eminem vs. Slim Shady, inspiré de cette dernière Cible Fugitive, est également disponible pour une durée limitée, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la mission le 31 décembre, sur toutes les plateformes.

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch™*, Nintendo Switch™2, iPhone, iPad, et jouable en VR sur PS VR2 et PC VR. ​

​Le pack Eminem vs. Slim Shady est disponible à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2025 et sur toutes les plateformes au prix de 4,99 €.