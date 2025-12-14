Faire la lessive, le repassage et le pliage est une corvée pour vous et vous préférez déléguer cette corvée ? Ou au contraire, c’est votre dada et vous rêvez d’avoir votre propre blanchisserie ? Nous avons ce qu’il vous faut avec Laundry Store Simulator. Laundry Store Simulator développé par Akhir Pekan Studio et édité par PayWay S.A., disponible sur l’eShop, présente-t-il une copie éclatante ou au contraire une copie pleine de taches ? C’est ce que nous allons voir…

L’affaire est dans le sac… de linge !

Tout commence, nous venons d’acquérir un local pour lancer notre blanchisserie, à la suite d’un rendez-vous avec notre cher et aimé (non, c’est une blague) banquier qui nous a généreusement accordé un prêt de $10 000 qu’il va falloir rembourser mais sans délai imparti.

Bref, nous voilà prêts à débuter une nouvelle aventure avec une machine à laver et un sèche-linge premier prix. Il est donc temps d’ouvrir notre laverie. Au début, nous sommes seuls, nous devons donc accueillir les clients, mettre leur linge à la machine, puis au sèche-linge. Une fois leur linge sec, deux possibilités s’offrent à nous. La première est de plier directement le linge. La seconde est de repasser le linge, puis de le plier avant de le remettre à son propriétaire. Afin de maximiser les gains, il est préférable de privilégier la seconde option car nous pourrons obtenir un pourboire supplémentaire.

Ce n’est pas tout, au début de chaque jour nous aurons des factures à payer pour l’eau et l’électricité. Le jeu nous fait un rappel systématiquement.

Plus nous servons de clients, plus notre laverie gagne en réputation et nous en niveau. La réputation et les niveaux nous permettent de débloquer de nouvelles choses pour notre belle entreprise, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.

Au début de notre vie d’entrepreneur, nos finances seront plus que limitées et nous serons contraints d’acheter des machines et sèche-linge premier prix. Il sera possible de revendre (au prix de 10% de sa valeur d’achat) ce vieux matériel au magasin de seconde main qui se trouve en face de notre commerce.

Quand la lessive se diversifie et que l’union fait la force

Une fois que notre affaire commence à tourner, notre réputation augmente donc ainsi que nos revenus. Il est donc temps d’investir dans de nouveaux équipements (machines à laver, sèche-linge, etc.) pour satisfaire plus de clients mais également pour nous diversifier.

Nous allons nous intéresser à l’intérêt du niveau de la réputation de la laverie ainsi que de notre niveau. Une fois la barre de réputation pleine, nous devrons remplir une série d’objectifs pour pouvoir passer la laverie au niveau suivant.

Augmenter le niveau de la laverie nous permet de débloquer de nouvelles pièces dédiées, comme la laverie self-service ou encore le service de récupération/livraison à domicile du linge.

Augmenter notre niveau à nous, nous permet de débloquer de nouveaux équipements pour notre laverie. Les barres de réputation et de niveau augmentent au fur et à mesure que nous servons nos clients.

La diversification a été évoquée un peu plus haut. En développant notre blanchisserie, nous pourrons débloquer des étagères pour vendre des produits d’entretien du linge ou encore une salle dédiée à la personnalisation de tee-shirt (et nous pourrons laisser libre cours à notre imagination). Nous pouvons également acheter des machines nous permettant de laver du linge spécifique comme des costumes par exemple.

Mais, qui dit augmentation de la réputation de la laverie, dit augmentation des clients. Au début, gérer la laverie seul est très aisé, cependant avec l’afflux de nouveaux clients, la gestion devient compliquée.

C’est pourquoi nous avons la possibilité de… recruter du personnel pour nous venir en aide (personnel qu’il faudra bien évidemment rémunérer… sinon ce n’est pas drôle) au fur et à mesure de l’augmentation de la réputation de la laverie. Nous pouvons recruter un caissier, jusqu’à deux salariés pour le lavage et le séchage, idem pour le repassage et le pliage ainsi qu’un livreur. Nous pouvons également faire monter de niveau nos employés pour les rendre encore plus efficaces.

Le temps c’est de l’argent

Recruter du personnel va nous permettre de nous dégager du temps pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent personnaliser leurs tee-shirts ou encore pour maintenir notre laverie en ordre. Je m’explique. Certaines machines peuvent tomber en panne, il nous faut donc intervenir dès que possible pour éviter d’avoir une grosse fuite d’eau qui risque de faire chuter nos clients et donc diminuer nos pourboires (oui on pense avant tout aux pourboires), ou encore enlever des vêtements oubliés (que nous pouvons revendre ensuite pour $1… c’est le début de la fortune) par nos clients dans la partie lavage self-service, sans quoi la machine ne pourra plus être utilisée, ou encore laver le sol de la laverie, au risque de faire fuir nos clients.

Nous serons également alertés par moments lorsque des individus mal intentionnés s’approchent de notre laverie. Il faudra les faire fuir avant qu’ils ne commettent leurs méfaits au risque de perdre des clients et des pourboires. Nous les reconnaissons très facilement dans la rue.

Il y a également d’autres manières de gagner un peu d’argent en récupérant des codes dans les journaux devant la laverie ou sur des affiches dans la rue.

De la décoration ? Pour quoi faire ?

Laundry Store Simulator nous propose également de personnaliser notre laverie grâce à quelques éléments de décoration. Cela nous permet de rendre notre établissement plus chaleureux et agréable… mais que nous personnalisions ou non notre laverie, il n’y aura aucun impact sur l’afflux de clients, le gain d’argent ou autre. Il ne s’agit donc là que d’une modification visuelle et c’est fort dommage.

Un gameplay qui sent presque aussi bon que la lessive

A première vue, nous pouvons nous demander dans quoi nous nous embarquons car visuellement le jeu n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, loin de là. Cependant, le design des personnages et leurs animations fonctionnent plutôt bien, je dirais même très bien car ces personnages arborent des tenues, des comportements décalés. Le jeu ne se prend jamais vraiment au sérieux. Le jeu propose également des quêtes secondaires complètement décalées, comme celle où nous devons aider un enfant à retrouver le renne du Père Noël.

On note quand même des soucis de collision avec des clients qui traversent, tels des fantômes, nos machines, ou encore un gros manque de précision pour positionner nos machines ou récupérer la recette de nos machines en self-service. La musique et les bruitages peuvent également vite finir par nous taper sur le système.

Ce qui fait la force de Laundry Store Simulator est son côté addictif. En effet, il m’est arrivé à plusieurs reprises de lancer le jeu pour une session d’une journée (soit environ 15-20 minutes) et d’être encore sur le jeu une heure plus tard. On se rend très vite compte que l’on a toujours des choses à faire : le syndrome du « encore une petite pour la route ».