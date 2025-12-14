Comme chaque année, toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël ! On espère que vous passerez un bon moment avec vos proches autour d’un bon repas. Et surtout, qu’il y aura plein de jeux sous le sapin !

Si vous cherchez des idées cadeaux, notre équipe s’est réunie et chacun a proposé ses recommandations de jeux à offrir pour Noël. Testeurs comme correcteurs ont pour la plupart déjà adopté la Switch 2, et beaucoup de titres sont disponibles sur cette console. N’hésitez pas à vous en inspirer pour accompagner cette nouvelle venue dans l’écosystème Nintendo.

Comme toujours, on joue la transparence : si vous utilisez les liens Amazon présents sur le site, nous touchons un petit pourcentage qui nous aide à maintenir le site et à organiser régulièrement des concours pour vous.