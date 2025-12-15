Capcom a confirmé que Pragmata sera distribué sous forme de Game Key Card, poursuivant la stratégie de l’éditeur japonais pour ses sorties physiques sur Switch.

Le contenu bonus de la Deluxe Edition ne sera pas inclus directement dans le téléchargement associé à la Game Key Card. Les acheteurs de la version physique recevront un code de téléchargement supplémentaire dans le boîtier pour accéder à ce contenu additionnel. Ce code expirera en avril 2027.

Le jeu nécessitera 17 GB d’espace de stockage pour l’installation.

Qu’est-ce qu’une Game Key Card ?

Contrairement aux cartouches traditionnelles qui contiennent l’intégralité du jeu, une Game Key Card ne stocke aucune donnée. Pour jouer, il est nécessaire de télécharger le jeu depuis Internet – exactement comme une version digitale – tout en gardant la cartouche pour lancer le titre. Ce système hybride permet de profiter d’un support physique, tout en bénéficiant de la flexibilité et des mises à jour propres aux jeux numériques. Toutefois, il est impératif de disposer d’un espace de stockage suffisant sur la console pour le téléchargement.