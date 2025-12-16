Team Cherry a révélé un nouveau DLC pour Hollow Knight: Silksong intitulé Sea of Sorrow, prévu pour 2026.

Sea of Sorrow proposera de nouvelles zones, des boss inédits, des outils supplémentaires et d’autres contenus. Team Cherry décrit cette extension à thématique nautique comme la continuation des aventures d’Hornet. Le DLC sera distribué gratuitement à tous les joueurs l’année prochaine.

Le studio garde les détails supplémentaires secrets pour le moment, mais a confirmé que des informations additionnelles seront partagées peu avant la sortie de Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow.