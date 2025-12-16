Koei Tecmo et Nintendo déploieront la version 1.0.3 de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau le 18 décembre 2025. Cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités, des défis de bataille et de missions supplémentaires en post-game, ainsi qu’un tout nouveau mode de difficulté.

Le Mode fantôme constitue la principale nouveauté. Cet événement se déclenche aléatoirement dans les combats déjà terminés. Certains ennemis se transforment en versions plus puissantes appelées « Espèces Dangereuses » ou en « Ennemis de miasme ». Le fantôme de Ganon peut apparaître de nulle part après avoir vaincu un ennemi puissant, à l’image de Tears of the Kingdom. Ce mode permet d’obtenir davantage d’Acier de Sonium de Haute Pureté comparé aux batailles normales.

Le nouveau mode de difficulté Tabou propose des combats encore plus ardus que le mode Très Difficile. En complétant un certain nombre de batailles en Tabou, les joueurs reçoivent des récompenses spéciales incluant de l’Acier de Sonium de Haute Pureté et une augmentation de la limite de transport pour la nourriture spéciale.

Comme lors de la première mise à jour gratuite, cette seconde vague ajoute plusieurs Défis de Bataille et Défis de Hyrule sur la carte de Hyrule après avoir terminé l’histoire principale. Les Lizalfos et Chuchu apparaissent désormais comme nouvelles Espèces Dangereuses. La Salle d’Entraînement sur l’Île Céleste se déverrouille, permettant d’activer les attaque synchro en y entrant avec deux autres joueurs.

De nouvelles compétences uniques sont ajoutées au Golem Mystérieux pour l’Épée à Une Main, l’Épée à Deux Mains et la Lance. La compétence unique de l’Épée à Une Main, charger avec le bouclier, permet d’avancer avec le bouclier prêt pour repousser les attaques dangereuses des ennemis chargeant. En synchronisant cette compétence avec une attaque ennemie, il devient possible d’exécuter une puissante attaque tournoyante. Cette compétence s’apprend en complétant les Défis de Bataille et Défis de Hyrule ajoutés dans cette mise à jour.

Une nouvelle arme fait son apparition : l’Épée Interdite, une épée à une main dont la lame a été corrompue par le miasme et transformée en lame sinistre. Elle peut être équipée par les Golems Mystérieux et les guerriers de toutes races, et s’obtient en terminant les batailles ajoutées dans cette mise à jour.

De nouvelles batailles sont également ajoutées, dont des combats centrés sur les guerriers et une bataille mortelle contre un certain ennemi redoutable.

Les améliorations fonctionnelles incluent la modification des Défis de Murmure liés aux attaques synchro, permettant maintenant leur accomplissement par le personnage non contrôlé lors de l’activation d’une attaque synchro. Le bouton B permet désormais de quitter les Conversations Spéciales dans la Galerie. Les conditions et la fréquence d’affichage des tutoriels d’esquive et de garde ont été ajustées. Lorsque l’Acier de Sonium atteint la limite de possession, les fonctions de renforcement d’arme forgées au maximum et Effacement d’Inscription deviennent disponibles à la fin du combat.

Plusieurs bugs ont été corrigés, notamment un problème où le Capteur de Matériaux réagissait incorrectement au combat Désert Ravagé par le Mal lors de la sélection des matériaux de Lizalfos Paralysant alors qu’aucun Lizalfos Paralysant n’y apparaissait, un souci empêchant l’apparition du Défi de Bataille L’Épée Brillant dans le Désert après avoir terminé tous les combats affichés sans compléter quelques batailles supplémentaires, un bug où les sons d’attaque du joueur 2 devenaient inaudibles en mode écran partagé, et un problème de désenregistrement du Capteur de Matériaux pour les matériaux nécessaires au Déverrouillage de Capacités Secrètes uniquement possible depuis l’écran Objets Matériaux du menu.

