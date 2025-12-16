Précommandez dès aujourd’hui et obtenez du contenu bonus, dont le jeu original FINAL FANTASY VII pour toute précommande du format numérique et un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY pour toute précommande du format physique (dans la limite des stocks disponibles)

Aujourd’hui, SQUARE ENIX sort une démo gratuite de FINAL FANTASY VII™ REMAKE INTERGRADE, l’édition étendue du jeu nommé Meilleur RPG de 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE, sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC en tant que titre Xbox Play Anywhere. Les données de sauvegarde seront par ailleurs transférées vers la version complète du jeu à sa sortie, le 22 janvier 2026.

La démo gratuite sur Nintendo Switch 2 est disponible ici. Les utilisateurs en Europe et en Australie / Nouvelle-Zélande peuvent également télécharger la démo gratuite en utilisant ce code sur le Nintendo eShop* : D3GM3304HKPBB2VB.

Dans la démo, les joueuses et les joueurs peuvent découvrir l’introduction emblématique du jeu, dans laquelle le mercenaire Cloud Strife et le groupe de résistance clandestine Avalanche tentent de détruire un réacteur Mako alimentant la ville dystopique de Midgar. Au cours de leur combat contre la sinistre compagnie Shinra, Cloud et ses alliés se voient plongés dans un conflit qui décidera de l’avenir de la planète. Si une sauvegarde a été créée pour la démo, les objets bonus « Boucles spiritistes » et « Ensemble de survie » pourront être récupérés dans le jeu complet.

Les joueurs peuvent précommander le jeu complet dès aujourd’hui pour recevoir du contenu bonus exclusifs, dont :

Le jeu FINAL FANTASY VII original : pendant une durée limitée, toute précommande du format numérique de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC s’accompagnera du jeu original FINAL FANTASY VII. Les joueurs sur Xbox pourront télécharger et profiter du légendaire FINAL FANTASY VII dès leur précommande, tandis que les joueurs sur Nintendo Switch 2 devront patienter jusqu’au 22 janvier 2026. Cette offre en édition limitée restera disponible jusqu’au 31 janvier 2026. Pour plus de détails, veuillez consulter la boutique.

Un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (dans la limite des stocks disponibles) : toute précommande de l'édition en boîte de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2 s'accompagnera d'un booster de jeu** Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Chaque booster de jeu contient un assortiment de 15 cartes aléatoires.

Réinterprétation de l’un des titres les plus appréciés de la franchise, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est un excellent point de départ pour découvrir l’univers de FINAL FANTASY. Entièrement repensé par une équipe de créateurs visionnaires, il associe technologie de pointe et perspectives nouvelles pour proposer une expérience cinématographique riche en émotions. Ses graphismes époustouflants, son gameplay intuitif et ses combats riches en stratégie sauront séduire les néophytes comme les fans de longue date. Il est impossible de ne pas se laisser emporter par l’histoire intemporelle, épique et profondément personnelle de ce véritable chef-d’œuvre moderne.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un scénario inédit et palpitant consacré à Yuffie Kisaragi, shinobi d’élite du Wutai, et à son infiltration dans la ville de Midgar lors des évènements du jeu de base.

Dans le cadre de la promesse de SQUARE ENIX de proposer ses jeux aux joueuses et joueurs du monde entier, l’intégralité de la série du remake de FINAL FANTASY VII sortira sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S, en plus des supports PlayStation 5 et PC. Le troisième et dernier opus de la trilogie est en cours de production et marquera l’aboutissement de cette saga.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sera disponible sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox PC le 22 janvier 2026.

*Une connexion à internet et un compte Nintendo sont requis

**Jusqu’à épuisement des stocks.