Le classement GFK des ventes physiques en France pour la semaine 49 de 2025, couvrant la période du 1er au 7 décembre, place Metroid Prime 4: Beyond en tête sur Nintendo Switch 2. Le titre fait une entrée remarquée à la première position.

EA Sports FC 26 sur PlayStation 5 conserve sa deuxième place, tandis que Call of Duty: Black Ops 7 sur PS5 recule de deux positions pour se classer troisième. EA Sports FC 26 sur Nintendo Switch perd une place et se positionne quatrième. Pokemon Legends Z-A sur Switch descend également d’une position pour atteindre la cinquième place.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Switch maintient sa sixième position. Minecraft sur Switch recule de deux rangs pour se classer septième. Mario Kart 8 Deluxe sur Switch gagne une place et occupe le huitième rang. Metroid Prime 4: Beyond fait également une nouvelle entrée sur Switch à la neuvième position. Donkey Kong Bananza sur Switch 2 fait son retour dans le classement à la dixième place.

Ce classement comptabilise les unités vendues en retail uniquement, excluant les bundles et les ventes dématérialisées. Les données proviennent du panel extrapolé GSD (Game Sales Data) via GFK et RadioFR, reflétant les produits vendus dans les points de vente français.