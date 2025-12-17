Hier, Akihiro Hino a partagé sur X de nouveaux détails concernant la mise à jour 2.0.0 d’Inazuma Eleven: Victory Road. En ce 17 décembre, nous revenons ensemble sur les différents éléments qui ont été divulgués.

Un nouveau trailer nous permet de découvrir les mécaniques de jeu inédites, ainsi qu’un teaser pour le Mode Chronique, confirmant l’ajout prochain du scénario d’Inazuma Eleven GO Galaxy.

La présentation débute par Inazuma Eleven Go Galaxy et ses spécificités. Comme dans l’opus précédent, certains terrains proposeront des événements exclusifs pour varier les matchs. Pour le plus grand plaisir des fans de la série, vous pourrez utiliser les transformations Totem (Soul), une mécanique issue de la version 3DS que nous, Européens, n’avions jamais pu tester officiellement.

Une partie de l’histoire sera également consacrée aux événements du film Inazuma Eleven GO VS Danbōru Senki W. Quant au mode Re-Story, jusqu’ici verrouillé, il sera enfin disponible via la mise à jour. Bien qu’il n’y ait pas encore d’explications détaillées, les premières images montrent qu’il est possible d’obtenir des esprits élémentaires (de type feu, par exemple) en jouant des matchs du mode histoire. C’est une nouveauté totale et nous manquons encore d’informations, mais cela pourrait concerner les personnages de rareté Basara ou d’autres choses et il n’y aucune information officielle pour l’instant.

Le mode BB stadiums ajoutera des nouvelles équipes jouables. Vous pourrez jouer à deux joueurs sur la même chose en mode tag, mais le teaser n’est pas clair sur ce qu’il permet exactement en tout cas nous savons que vous pourrez le faire dans les différents modes de jeu. Vous aurez le mode commandement qui pourra être mis en grande vitesse pour améliorer le farming sur le jeu. Le jeu va désormais vous permettre de forcer les doublages officiels. Si vous utilisez les personnages cultes (comme Mark, Axel et Jude pour le Inazuma Break), L’option “Story based” permettra d’utiliser les personnages qui utilisent la technique dans l’animé avec leurs voix emblématiques et leurs interactions uniques.

La rareté nommée Basara en japonais devient Fabled dans la version occidentale. Ce rang se situe bien au-dessus du rang ‘Héros’. Pour débloquer cette rareté, il faudra se rendre dans la boutique, puis aller sur l’Atrium of the Untamed (aucun nom français n’a été donné).

Le système d’obtention fonctionne de la manière suivante : de la même façon que pour certains joueurs Héros, vous devrez utiliser des Esprits pour les recruter. La particularité ici est qu’il faudra exclusivement consommer des Esprits de personnages de rang ‘Héros’ pour débloquer la version Fabled.

Une fois votre personnage Fabled sélectionné, vous aurez une liberté totale de personnalisation : vous pourrez choisir son type de Passif (Tension, Justice, Brèche, etc.) ainsi que modifier ses techniques spéciales. Pour le moment, seuls certains personnages clés possèderont cette forme, mais l’objectif à terme est de permettre aux 5 400 personnages du jeu d’accéder à cette rareté.

Aussi, si cela vous intéresse, de courtes vidéos de présentation des nouvelles techniques sont régulièrement publiées sur le compte X officiel d’Inazuma Eleven Series.

On peut constater que les efforts de Level-5 pour rendre le jeu plus accessible et enrichir son contenu se poursuivent. Malgré quelques défauts, il est important de noter que le titre devient de plus en plus attrayant avec le temps et que nous espérons qu’ils vont continuer sur cette lancée.