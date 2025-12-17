Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, les Game-Key Cards cristallisent une large partie des débats autour du format physique. En dehors des très grosses productions, de nombreux éditeurs se tournent vers ce type de sortie hybride, faute d’alternatives économiquement viables. En cause, l’offre actuelle de Nintendo, limitée à des cartouches de 64 Go, jugées trop coûteuses pour des jeux de taille modeste.

Une rumeur persistante laisse toutefois entendre que la situation pourrait évoluer. Selon des informations relayées par les communautés spécialisées dans la préservation du jeu vidéo Does It Play et Physical Paradise, Nintendo travaillerait sur de nouvelles cartouches Switch 2 de 16 et 32 Go. Physical Paradise affirme avoir reçu ces informations de deux sources distinctes, tandis que le compte @Nintendeal indique avoir entendu des éléments similaires, tout en soulignant que l’augmentation des coûts des matériaux et les pénuries de puces pourraient limiter l’impact réel sur les prix.

Si cette évolution se confirmait, elle offrirait une alternative bienvenue aux studios indépendants ou aux éditeurs de jeux moins gourmands en données, pour lesquels les Game-Key Cards sont aujourd’hui souvent la seule option financièrement viable pour une sortie physique. Ces cartouches de plus petite capacité ne résoudraient cependant pas tous les problèmes. Un employé d’Ubisoft expliquait plus tôt cette année que Star Wars Outlaws était sorti sur Switch 2 en Game-Key Card non pas pour des raisons de coût, mais parce que les cartouches actuelles ne permettaient pas d’atteindre les performances et le niveau de qualité visés. Dans ce cas précis, la capacité du support n’entre pas en ligne de compte.

La question du coût reste centrale. Même avec une capacité réduite, ces nouvelles cartouches demeureraient onéreuses en raison de la hausse des prix des matériaux et de la pénurie persistante de composants. Plusieurs sources indiquent d’ailleurs que, bien que la production de cartes de plus faible capacité ait commencé, leur disponibilité à grande échelle prendra du temps.

En parallèle de ces rumeurs, certaines annonces sont bien concrètes. ININ Games a confirmé que R-Type Dimensions III sortira en version physique sur Switch 2 sous la forme d’une Game-Key Card. L’éditeur précise qu’un passage exclusif aux cartouches traditionnelles aurait entraîné une hausse significative des coûts de fabrication et une augmentation du prix public d’au moins 15 euros. Le studio affirme toutefois continuer à explorer des solutions alternatives, notamment pour les éditions spéciales et collector, et n’exclut pas totalement la possibilité d’une cartouche complète à terme.

Pour l’instant, Nintendo n’a fait aucune annonce officielle concernant l’introduction de cartouches Switch 2 de 16 ou 32 Go. En l’absence de confirmation, ces informations restent à prendre avec prudence. Elles traduisent néanmoins une prise de conscience croissante des limites du format actuel et des attentes des éditeurs comme des joueurs vis-à-vis du support physique sur la nouvelle console de Kyoto.