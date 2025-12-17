Nintendo a déployé la version 1.1.1 de Pikmin 4, la troisième mise à jour majeure depuis le lancement du jeu en 2023. Bien qu’elle n’ajoute pas de nouveau contenu, cette mise à jour apporte plusieurs corrections notables.

Les correctifs liés aux commandes d’Oatchi permettent désormais de donner immédiatement la commande « Au travail » à Oatchi dans l’escouade en maintenant le bouton A enfoncé après avoir lancé tous les Pikmin de l’escouade. Pour les tâches nécessitant plus de Pikmin ou impossibles à réaliser pour Oatchi, la commande sera toujours temporairement arrêtée.

Les correctifs liés aux Roll Overs permettent désormais de conserver toutes les compétences précédemment apprises par Oatchi lors du démarrage d’une nouvelle partie avec Roll Over. Il faut parler au capitaine et accéder à l’écran d’entraînement après qu’Oatchi ait grandi et que l’entraînement soit disponible. Les démarrages Roll Over ne sont pas possibles dans la démo de Pikmin 4. Un bug empêchant certains trésors d’être reflétés dans la complétion du Catalogue des Trésors a été corrigé.

Les correctifs liés aux niveaux d’activité des créatures modifient le comportement au niveau « Relaxé ». Moss, Waterwraith et les Dweevils transportant des Bomb Rocks n’attaqueront plus sauf si on les attaque en premier. Les créatures sont moins susceptibles d’inhaler les Pikmin ou de les attraper avec leur langue. Un bug empêchant le Grubchucker de capturer les Pikmin au niveau « Féroce » a été corrigé, ainsi qu’un problème où certaines créatures se figeaient après avoir été nourries de plusieurs Bomb Rocks au niveau « Féroce ».

Les correctifs liés aux Pikmin Décor facilitent la prise de photos avec « Say Cheese » pour certains Pikmin Décor. Ces derniers ne sont plus affectés par les attaques de créatures aspirant les Pikmin. Un bug causant parfois un délai dans la réflexion des Pikmin Décor trouvés lors de l’envoi de données vers l’application mobile Pikmin Bloom a été corrigé. Les données des Pikmin Décor ne peuvent pas être envoyées à Pikmin Bloom depuis la démo de Pikmin 4.

Les correctifs liés au verrouillage automatique de cible ajoutent un paramètre empêchant le curseur de se verrouiller en appuyant de manière répétée sur le bouton A lorsque le verrouillage automatique de cible est réglé sur « Désactivé ». Ce paramètre se trouve dans le menu Pause (bouton -), puis « Paramètres », et « Appuyer sur A de manière répétée pour verrouiller » (désactivé par défaut).

Un guide de boutons supplémentaire a été ajouté. Une explication apparaît désormais à l’écran en « Mode Photo » lors de l’utilisation de la caméra de terrain, indiquant qu’il est possible de déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas en utilisant les boutons directionnels haut et bas du Joy-Con (L) ou les boutons haut et bas du +Control Pad de la manette Nintendo Switch Pro Controller.

D’autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu. Nintendo précise qu’un patch avec les mêmes modifications a également été distribué pour la démo de Pikmin 4, cette dernière ne pouvant pas envoyer d’informations sur les Pikmin Décor vers l’application mobile Pikmin Bloom.