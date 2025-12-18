Une démo gratuite de Final Fantasy VII Remake Intergrade est désormais disponible sur Switch 2 et Xbox Series X/S, avant la sortie complète prévue le 22 janvier 2026. La démo inclut l’iconique premier chapitre du jeu, et la progression sera transférée vers le jeu principal. Sur Switch 2, au moins 8 GB d’espace sont nécessaires pour télécharger la démo, offrant l’opportunité de voir comment le jeu tourne sur la nouvelle console de Nintendo.

Une vidéo comparative montre la démo Switch 2 face aux versions PS4 Pro et Steam Deck, permettant d’évaluer les différences de performances entre les plateformes.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, récompensé, raconte l’histoire originale jusqu’à l’évasion de Midgar avec des visuels époustouflants, un gameplay dynamique et des éléments narratifs additionnels. Ce RPG propose des personnages inoubliables, une narration puissante et un système de combat hybride mélangeant action en temps réel et combat stratégique basé sur des commandes.

Final Fantasy VII Remake Intergrade inclut également FF7R EPISODE INTERmission, une histoire parallèle mettant en vedette Yuffie Kisaragi offrant une perspective fraîche se déroulant parallèlement au voyage de Cloud.

Ce jeu est un remake partiel de Final Fantasy VII sorti initialement en 1997. Il constitue le premier titre d’une série en plusieurs parties basée sur le jeu original, réimaginant la portion Midgar de l’histoire avec des scènes étendues, de nouveaux personnages et des couches narratives additionnelles.

Les joueurs précommandant Remake en version digitale sur l’une ou l’autre plateforme recevront une copie gratuite du Final Fantasy VII original. Cette offre est disponible jusqu’au 31 janvier 2026, donnant suffisamment de temps pour expérimenter l’original de 1996 avant de plonger dans Remake. Ceux précommandant la version physique de Remake recevront un paquet Magic: The Gathering Final Fantasy Play Booster contenant 15 cartes aléatoires (dans la limite des stocks disponibles).

Sur Switch 2, la version physique du jeu sera une Game Key Card, c’est-à-dire une clé physique pour un téléchargement. Plus de 90 GB d’espace seront nécessaires pour le jeu, en faisant l’un des plus volumineux sur le système.

Square Enix a confirmé que la trilogie Remake complète sera finalement disponible sur les deux plateformes, en plus de PS5 et PC. Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie Remake, a également confirmé que le développement de la troisième partie ne sera pas impacté par l’approche multiplateforme. On ignore encore si sa sortie éventuelle sera simultanée ou si elle sera exclusive PlayStation pour une période limitée.