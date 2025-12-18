Les promotions festives du Nintendo eShop lancées avec des milliers de réductions jusqu’au 11 janvier.

Nintendo a lancé ses promotions festives sur l’eShop, proposant de nombreuses réductions sur des titres Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. La première vague de réductions prendra fin le 31 décembre.

Du 18 décembre au 11 janvier, des milliers de titres Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 bénéficient de prix réduits. Nintendo recommande de consulter régulièrement les promotions festives, certains titres étant à prix réduit uniquement jusqu’au 31 décembre, tandis que d’autres réductions ne débuteront qu’à partir de cette même date.