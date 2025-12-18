Les données de ventes Famitsu pour la semaine 50 de 2025, couvrant la période du 8 au 14 décembre, révèlent une forte présence des titres Switch 2 dans le classement.

Mario Kart World sur Switch 2 conserve la première place avec 103.861 unités vendues cette semaine, portant son total à 2.458.007 exemplaires (+1%). Pokemon Legends Z-A sur Switch progresse de 24% et se classe deuxième avec 50.292 unités vendues, pour un total de 1.397.534 ventes. La version Nintendo Switch 2 Edition de Pokemon Legends Z-A recule de 8% à la troisième position avec 40.813 unités, totalisant 903.190 ventes.

Kirby Air Riders sur Switch 2 chute de 16% et occupe la quatrième place avec 39.206 unités vendues cette semaine, portant son total à 327.824 exemplaires. Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition se classe cinquième avec 18.964 unités (-4%), totalisant 132.058 ventes. La version Switch standard du même jeu progresse de 1% à la sixième position avec 18.015 unités, pour un total de 177.007 exemplaires.

Donkey Kong Bananza sur Switch 2 bondit de 60% à la septième place avec 12.519 unités vendues, atteignant 403.783 ventes totales. Minecraft sur Switch progresse de 31% et se classe huitième avec 11.770 unités, portant son total à 4.078.169 exemplaires. Animal Crossing: New Horizons sur Switch gagne 11% à la neuvième position avec 9.513 unités, totalisant 8.283.927 ventes. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Switch 2 recule de 8% à la dixième place avec 8.001 unités vendues cette semaine, pour un total de 126.461 exemplaires.

Le top 10 se compose de 6 titres Switch 2 et 4 titres Switch. Les bundles Pokemon semblent en baisse sur Switch 2, expliquant l’augmentation uniquement sur Switch. La demande pour la Switch 2 semble satisfaite et devrait connaître 3 à 4 semaines solides.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 103.861 / 2.458.007 (+1%)

02./04. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) – 50.292 / 1.397.534 (+24%)

03./03. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) – 40.813 / 903.190 (-8%)

04./02. [NS2] Kirby Air Riders <RCE> (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) – 39.206 / 327.824 (-16%)

05./07. [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Nintendo Switch 2 Edition – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥8.164) – 18.964 / 132.058 (-4%)

06./10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) – 18.015 / 177.007 (+1%)

07./14. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥8.164) – 12.519 / 403.783 (+60%)

08./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.770 / 4.078.169 (+31%)

09./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.513 / 8.283.927 (+11%)

10./12. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.11.06} (¥8.164) – 8.001 / 126.461 (-8%)

Concernant les consoles, la Switch 2 enregistre 190.944 unités vendues cette semaine contre 203.398 la semaine précédente, portant son total année à date à 3.362.777 unités et son total cumulé à 3.362.777 exemplaires. La Switch standard affiche 31.344 unités vendues contre 51.316 la semaine dernière, avec 1.449.425 unités vendues cette année contre 2.928.404 l’année dernière à la même période, pour un total cumulé de 36.345.184 exemplaires. Les ventes de Switch semblent inhabituelles, possiblement dues à une correction de Famitsu.

La PlayStation 5 recule de 25% par rapport à la semaine dernière avec 18.912 unités vendues contre 25.240, totalisant 840.665 unités cette année contre 1.402.369 l’an dernier, pour un total cumulé de 7.259.671 exemplaires. La Xbox Series enregistre 183 unités vendues contre 231 la semaine précédente, avec 30.745 unités vendues cette année contre 113.044 l’an dernier, pour un total cumulé de 688.446 exemplaires. La PlayStation 4 affiche 13 unités vendues.

Le marché total représente 241.396 unités vendues cette semaine contre 280.205 la semaine dernière et 122.916 l’année dernière, avec 5.684.672 unités vendues cette année contre 4.457.626 l’an dernier, pour un total cumulé de 57.161.925 exemplaires.