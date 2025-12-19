Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, les Game-Key Cards cristallisent une large partie des débats autour du format physique. En dehors des très grosses productions, de nombreux éditeurs se tournent vers ce type de sortie hybride, faute d’alternatives économiquement viables. En cause, l’offre actuelle de Nintendo, limitée à des cartouches de 64 Go, jugées trop coûteuses pour des jeux de taille modeste.

ININ Games a confirmé qu’il y a deux jours, Nintendo a officiellement annoncé l’introduction de deux nouvelles tailles de cartouches plus petites pour la Nintendo Switch 2. Cette évolution matérielle a un impact direct sur la production des jeux physiques, en particulier pour les titres dont la taille rendait jusqu’ici impossible une distribution complète sur cartouche classique, obligeant les éditeurs à recourir aux cartes Game Key pour les jeux les plus volumineux.

Dans ce contexte, ININ Games a communiqué une mise à jour importante concernant la version Nintendo Switch 2 de R-Type Dimensions III. L’éditeur explique que l’annonce de Nintendo arrive au moment idéal, puisqu’elle permet de recalculer les paramètres de production d’une manière qui n’était pas envisageable auparavant. Grâce à ces nouvelles cartouches de plus petite capacité, l’intégralité de la production européenne et américaine du jeu pourra finalement être proposée sur une cartouche physique complète, sans téléchargement additionnel obligatoire.

Cette décision marque un signal positif pour les amateurs de jeux physiques, qui espèrent désormais voir davantage de sorties complètes sur cartouche pour la Nintendo Switch 2, même si les titres les plus gourmands en espace devraient continuer à être commercialisés via des cartes Game Key. ININ Games souligne toutefois qu’il existe un revers à cette amélioration : les coûts de production restant élevés, le prix des versions standard et édition spéciale de R-Type Dimensions III sur Nintendo Switch 2 augmentera de 10 euros.

Afin de remercier les premiers soutiens, l’éditeur précise néanmoins que tous les clients ayant précommandé l’édition spéciale recevront le jeu sur cartouche au prix initialement payé, sans surcoût. ININ Games conclut en remerciant chaleureusement la communauté pour les discussions passionnées, les retours et la patience démontrée ces derniers jours, estimant que cet attachement au support physique et à la licence R-Type a rendu possible cette solution et la sortie d’une véritable version cartouche.

