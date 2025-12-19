Jouez au prologue et testez les combats dans The Grim Garten avant la sortie complète du jeu le 15 janvier 2026.

NIS America, Inc. a le plaisir d’annoncer que les démos de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon sont désormais disponibles dans le monde entier. Les joueurs peuvent commencer leur aventure dans le prochain chapitre de la série Trails grâce à deux expériences distinctes, proposées sur plusieurs plateformes.

La Story Demo, qui offre une introduction à forts enjeux via le Prologue du jeu, est disponible sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et PlayStation 5. La Battle Demo, axée sur l’action et les combats, est quant à elle disponible exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Story Demo

Jouez au Prologue de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon !

Van Arkride et Arkride Solutions sont de retour alors que le destin de l’ensemble du continent de Zemuria est en jeu.

Alors que Zemuria se prépare pour sa première expédition spatiale, Van Arkride, Rean Schwarzer et le père Kevin Graham sont convoqués pour participer à un exercice d’entraînement organisé par Marduk, qui va les placer sur une trajectoire les menant droit vers les secrets au cœur même du monde.

Leurs chemins pourront diverger, mais une question demeure : qu’y a‑t‑il donc au‑delà de la ligne d’horizon ?

La Story Demo est disponible dès maintenant sur PC, Nintendo Switch*, Nintendo Switch 2*, PlayStation 4 et PlayStation 5.

*Toutes les données de sauvegarde pourront être transférées vers le jeu complet lors de sa sortie, grâce au patch day one

Battle Demo

Combattez dans le Grim Garten !

Choisissez l’une des trois équipes proposées (Van, Kevin ou Rean) et affrontez le Grim Garten, un service de réalité virtuelle initialement développé par Marduk, mais qui a depuis été piraté par Ouroboros, modifiant à la fois son apparence et ses fonctionnalités.

Sa version précédente, le “Marchen Garten”, était considérée comme le premier service de réalité virtuelle totalement immersif au monde, capable de connecter des utilisateurs à travers tout le continent grâce à la puissance du réseau orbal.

La Battle Demo est disponible exclusivement dès maintenant sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Informations supplémentaires

Les versions physiques de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, distribuées en France par Microids Distribution France, sortiront le 15 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5

À propos de Trails Beyond the Horizon :

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions sont de retour pour une nouvelle mission où l’avenir du continent de Zemuria est en jeu. Alors que l’humanité se prépare à lancer sa toute première expédition spatiale, Van reçoit une mystérieuse invitation de Marduk pour participer à un exercice d’entraînement de haute technologie. Aux côtés de Rean Schwarzer, le Chevalier Cendré, et du père Kevin Graham, Van se retrouve entraîné dans une conspiration qui touche au plus profond des secrets de Zemuria.

Leurs chemins vont diverger, mais une question demeure :

Qu’est-ce qui se cache au-delà de l’horizon ?

Caractéristiques