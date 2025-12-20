Après avoir sorti pas moins de neuf épisodes numérotés de Picross S entre 2017 et 2024, sans compter les spin-offs comme Picross Lord of the Nazarick ou Kemono Friends Picross, le studio décide de sortir deux titres en collaboration avec des géants du jeu vidéo. Capcom d’un côté avec ses hits d’arcade et de consoles, SNK de l’autre avec son catalogue Neo Geo. Nous allons nous attarder sur Picross S Capcom Classics Edition cette fois-ci. Est-ce que cette collaboration vaut le coup ? Eh bien prenez votre plus belle casquette, calez là à l’envers sur votre tête, c’est parti pour une vague de nostalgie avec Picross S Capcom Classics Edition !

Toujours du pixel à gogo

Picross est un jeu sans histoire, uniquement du puzzle pur et dur. Le principe ? Il est simple. On résout des grilles pour dévoiler des illustrations pixel art tirées des jeux Capcom.

Plus de 40 titres Capcom sont représentés dans le jeu, couvrant l’âge d’or de l’éditeur de la fin des années 80 jusqu’aux classiques 16-bit des années 90. On retrouve évidemment les incontournables : la série Street Fighter avec Street Fighter II et Super Street Fighter II Turbo, toute la saga Mega Man, Mega Man X, Final Fight, Ghosts’n Goblins, la série Breath of Fire, le shoot’em up et ses suites, Son Son, et bien d’autres perles.

Chaque puzzle dévoile un personnage iconique, une scène mémorable ou un sprite que les fans de la première heure reconnaîtront immédiatement. Mais ce qui rend cette édition Capcom encore plus savoureuse, c’est que les musiques des jeux originaux accompagnent la résolution des énigmes. Entendre les thèmes de Street Fighter II ou de Mega Man pendant qu’on remplit nos grilles, c’est clairement un plus pour l’immersion. Même si après quelques heures ça devient quand même répétitif.

C’est quoi déjà un Picross ?

Pour ceux qui débarquent dans l’univers du Picross, petit rappel des bases. Le Picross (ou nonogram) est un jeu de réflexion logique dont les règles sont simples à comprendre, mais qui demande une vraie gymnastique cérébrale pour être maîtrisé.

Vous avez une grille vide de taille variable, allant du petit 5×5 pour se mettre en jambes jusqu’au monstrueux 40×30, et des chiffres sur les côtés qui vous indiquent combien de cases consécutives vous devez noircir sur chaque ligne et chaque colonne.

Par exemple, si vous voyez « 3 2 » sur une ligne, cela signifie qu’il y a un bloc de 3 cases à noircir, puis au moins une case vide, puis un bloc de 2 cases. Le but ? Croiser les informations des lignes et des colonnes pour déduire où se trouvent les cases à remplir et révéler progressivement l’image cachée. Si une ligne de 10 cases indique « 10 », toute la ligne est à noircir. Mais si c’est « 2 4 2 », alors bon courage pour trouver l’espacement correct entre les blocs.

C’est addictif, ça demande de la concentration, de la patience, et surtout, c’est satisfaisant quand nous deverouillons enfin ce sprite de Blanka ou de Zero après avoir passé 5-15 minutes à nous triturer les méninges sur une grille 15×15. Le genre de satisfaction qui pousse à enchaîner « allez, encore un dernier » jusqu’à ce qu’on réalise qu’il est 2h du matin et que nous avons complété 30 puzzles d’affilée.

Une formule bien connue, mais toujours aussi généreuse

PICROSS S CAPCOM CLASSICS Edition reprend la formule éprouvée de la série Picross S, celle que Jupiter, le développeur, maîtrise sur le bout des doigts depuis 2017. Le jeu propose plusieurs modes de jeu qui vont ravir aussi bien les débutants que les experts du genre.

Le Picross classique offre 150 puzzles de différentes tailles. C’est le mode principal, celui où vous passerez le plus de temps, avec des grilles allant du 5×5 pour s’échauffer jusqu’au 15×15 qui demande déjà une bonne dose de réflexion. Les illustrations révélées sont tirées directement des sprites originaux des jeux Capcom.

Le Mega Picross propose également 150 puzzles, mais avec une règle supplémentaire qui change complètement la donne : certains indices peuvent concerner plusieurs lignes ou colonnes en même temps, indiqués par des chiffres qui chevauchent deux rangées. Ça corse sérieusement la difficulté et ça demande une approche différente. Parfait pour ceux qui trouvent le mode classique trop facile après quelques heures.

Le Color Picross intègre 30 puzzles avec gestion des couleurs. Les règles sont légèrement différentes puisque deux blocs de couleurs différentes peuvent se toucher, contrairement au Picross classique où il faut toujours au moins une case vide entre deux blocs. Ça ajoute une dimension supplémentaire au gameplay, c’est rafraîchissant, mais on regrette qu’il n’y en ait que 30, c’est clairement trop peu.

Le Clip Picross propose 5 grandes illustrations découpées en 40 morceaux chacune, soit 200 mini-puzzles au total. Chaque morceau est rapide à résoudre, 2-3 minutes maximum, et une fois assemblés, ils révèlent de grandes scènes emblématiques des jeux Capcom. C’est satisfaisant de voir l’image complète se former progressivement, mais la difficulté est assez faible, c’est clairement le mode le plus simple.

Le mode Extra contient 5 puzzles géants, jusqu’à 40×30 cases, pour les joueurs qui veulent un vrai challenge. Ces puzzles peuvent prendre facilement 30 à 45 minutes à résoudre, c’est du costaud, mais la satisfaction à la fin est immense. En revanche, en mode portable sur Switch, c’est un peu galère de gérer une grille aussi grande sur un petit écran.

Nouveauté de cet opus : le mode Chrono ! 30 puzzles soigneusement sélectionnés où vous devez terminer la grille dans un temps imparti. Trois niveaux de médailles sont disponibles (bronze, argent, or), et croyez-nous, décrocher l’or demande une vraie maîtrise et une vitesse d’exécution parfaite. C’est frustrant au début, mais terriblement addictif une fois qu’on commence à optimiser ses stratégies.

Au total, on se retrouve avec 485 puzzles à résoudre. C’est exactement le même nombre que dans les Picross S classiques (S4, S5, S6, S7, S8, S9), Jupiter ne change pas sa formule. Le contenu est généreux. Mais, il faut quand même le noter, les images du Picross Classique et des Mega Picross sont comme d’habitude les mêmes. Dommage.

Ergonomie au top !

Jupiter maîtrise son sujet depuis des années, et franchement ça se voit. L’interface est claire, épurée, ultra-fonctionnelle.

Les commandes à la manette sont parfaites. Le stick pour se déplacer, A pour remplir une case, B pour marquer une croix (case vide), et la possibilité de maintenir le bouton pour remplir plusieurs cases d’un coup en glissant. C’est fluide, c’est précis, on ne se trompe jamais. Nous pouvons aussi utiliser les gâchettes pour basculer rapidement entre les modes crayon et croix, pratique pour enchaîner sans lever le doigt.

Le jeu propose plusieurs options d’assistance modulables pour ne pas décourager les débutants. L’autocorrection nous indique immédiatement quand nous faisons une erreur, le remplissage automatique complète les lignes et colonnes évidentes, et nous pouvons afficher un guide de coordonnées avec des lettres et des numéros sur les bords de la grille pour nous repérer facilement. Sur les grosses grilles 20×15 ou 30×30, c’est vraiment un plus pour ne pas se perdre.

Grosse nouveauté pour cette édition : le support de la souris sur Nintendo Switch 2. Alors pour être honnête c’est ce qu’indiquent le store et le communiqué de presse. Dans la réalité, nous n’avons pas réussi à l’utiliser pendant que l’on remplit une grille, uniquement dans le menu ce qui n’est pas très utile … peut être que nous n’avons pas trouvé la bonne option à cocher ?

Le jeu est jouable en solo, mais aussi en multijoueur local. Vous pouvez résoudre des puzzles à deux, ce qui peut être sympa pour partager l’expérience ou initier quelqu’un au genre. Chaque joueur contrôle son propre curseur et vous travaillez ensemble sur la même grille. Même si sur les petites grilles c’est vite embêtant de jouer à deux.

Le titre est disponible sur l’eShop au prix de 17.99 euros.