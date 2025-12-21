Parfois, un jeu vidéo vous prend par la main – ou par les paupières – pour vous offrir une expérience si singulière qu’elle en devient inoubliable. C’est le pari audacieux qu’avait réussi Before Your Eyes en 2021, utilisant le clignement des yeux pour raconter une vie entière. Aujourd’hui, l’équipe de GoodbyeWorld Games, reformée sous le nom de Nice Dream, récidive avec Goodnight Universe. Une « suite spirituelle » qui troque l’océan pour le berceau et nous place dans la perspective déroutante et hilarante d’un nourrisson télékinésique. Sur Nintendo Switch 2, l’aventure conserve-t-elle sa magie malgré l’absence temporaire de son atout maître ? C’est ce que l’on a exploré.

Un héros pas comme les autres dans une famille (presque) ordinaire

À la barre de ce projet, on retrouve donc Nice Dream, un studio né des cendres de GoodbyeWorld Games, porté par le succès critique de Before Your Eyes. Leur savoir-faire en matière de narration interactive et d’innovation contrôlée est indéniable. Avec Goodnight Universe, ils visent plus haut, plus large, et… plus infantile.

Vous incarnez Isaac, un bébé de six mois doté de la conscience et du monologue intérieur d’un adulte, ainsi que de puissants pouvoirs psychiques (télékinésie, télépathie). Votre quotidien ? Observer la vie de votre famille nucléaire « ordinaire » : un père inquiet, une mère attentionnée, une sœur ado complexée, le tout saupoudré de la présence rassurante d’un grand-père (magnifiquement interprété par Beau Bridges) et d’une obsession pour une émission pour enfants mettant en scène une chèvre bleue nommée Gilbert.

Le but est double : naviguer dans les méandres parfois cocasses, parfois déchirants, de la vie domestique, tout en découvrant l’origine de vos pouvoirs et en échappant aux griffes de l’Aio Corporation, une entreprise tech aux intentions troubles qui a détecté en vous un « atout » de choix. L’histoire, bien que flirtant parfois avec le surnaturel et le thriller, reste fondamentalement une fable touchante sur la famille, le temps qui passe et les liens invisibles qui nous unissent. Elle est servie par une écriture d’une authenticité rare, où les dialogues sonnent juste et les conflits familiaux sont criants de vérité.

Un gameplay contemplatif et espiègle

Ne vous attendez pas à un jeu d’action frénétique. Goodnight Universe s’apparente à un point & click narratif très linéaire, proche du film interactif à la Pixar. La majeure partie du temps, on observe la scène, on écoute les dialogues (ou les pensées des personnages), et on scanne l’environnement avec un curseur pour trouver l’objet ou la personne avec lesquels interagir pour faire avancer l’histoire.

La vraie originalité réside dans l’utilisation des pouvoirs d’Isaac. Sur PC, le jeu était conçu pour être joué avec une webcam : on fermait les yeux pour déplacer des objets en télékinésie, on clignait pour allumer une lumière, on tournait la tête pour « syntoniser » les pensées des autres personnages comme un radar. Ces mécaniques, directement héritées de Before Your Eyes, créent une immersion littéralement unique, vous mettant physiquement dans la peau du bébé.

Sur Nintendo Switch 2, en revanche, cette fonctionnalité est absente au lancement. Une mise à jour est prévue « après la sortie » pour exploiter les caméras de la console, mais en l’état, on joue intégralement au stick analogique droit. Le curseur pour regarder et interagir est parfois un peu lent et moins intuitif. Si cela ne ruine en rien l’expérience, on sent bien qu’on passe à côté d’une dimension fondamentale du jeu. Certains segments, comme ceux vous demandant d’exprimer une émotion faciale (sourire, tristesse), perdent de leur naturel et deviennent de simples boutons à presser.

Heureusement, le cœur du gameplay reste plaisant. Faire la vaisselle par télékinésie pendant que votre père a le dos tourné, sauver un train miniature d’un accident, ou écouter les pensées punk-rock de votre sœur qui sourit à un recruteur exaspérant… ces moments sont pleins d’humour, de charme et d’inventivité. Les puzzles sont légers et l’objectif est toujours clair, ce qui maintient un rythme fluide. On regrette juste que les séquences plus « actives » (un segment furtif en poussette, un moment de « shoot » sur rails vers la fin) soient parfois maladroites et cassent le rythme, heureusement rendues optionnelles par un système de saut intelligent.

Une réalisation soignée et une bande-son exemplaire

Visuellement, Goodnight Universe adopte un style cartoon aux proportions exagérées, évoquant par moments l’univers de Katamari Damacy. C’est simple, coloré et efficace, permettant une grande expressivité des personnages. L’animation est fluide et la Nintendo Switch 2 gère le tout sans aucun accroc, offrant un confort visuel parfait, que ce soit sur TV ou en portable.

Mais c’est du côté sonore que le jeu excelle véritablement. La bande originale, entre thèmes intimistes et envolées synthétiques, épouse parfaitement les émotions du récit. La chanson de générique de fin, signée Tanukichan, est un bijou. Surtout, le jeu mise énormément sur la qualité des doublages et du sound design. Les performances vocales sont exceptionnelles (Lewis Pullman en Isaac est une révélation), et l’utilisation du son spatialisé est magistrale, notamment lors des séquences de télépathie où les pensées des personnages vous parviennent de différentes directions. Jouer avec un casque est une recommandation, presque une obligation, pour vivre pleinement cette dimension.

Une durée de vie courte, mais une intensité maximale

Comptez entre quatre et cinq heures pour venir à bout de cette aventure. C’est bref, mais parfaitement maîtrisé. L’histoire ne s’étire pas inutilement et chaque scène sert son propos. La linéarité est assumée : les choix que vous faites (répondre par la joie ou la tristesse, colorer une pensée d’Isaac) sont des « brindilles » plus que des branches, affectant quelques lignes de dialogue mais pas la trajectoire globale. C’est un parti pris qui permet de se concentrer sur l’émotion sans être distrait par une mécanique de conséquences lourdes. Certains pourront le regretter, mais cela sert la vision narrative des développeurs.