Ubisoft s’est imposé comme un partenaire solide des plateformes Nintendo, ayant déjà sorti les versions techniquement impressionnantes de Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. La société française a déclaré travailler avec Nintendo pour améliorer le support VRR (Variable Refresh Rate) sur la Nintendo Switch 2, ce qui devrait contribuer à booster ou stabiliser les fréquences d’images sur la plateforme, rendant les jeux plus fluides sur la console portable.

Comme avec presque toutes les consoles Nintendo, Ubisoft est rapidement devenu le supporter AAA numéro un de la Nintendo Switch 2. Aux côtés du portage massivement impressionnant de Star Wars Outlaws pour le système, le géant du jeu vidéo a également publié un portage complet d’Assassin’s Creed Shadows sur la nouvelle console portable.

S’exprimant auprès de FRVR concernant les défis massifs du portage de Shadows sur Switch 2, les développeurs travaillant sur le portage ont confirmé qu’Ubisoft collabore avec Nintendo pour « améliorer le support VRR » sur la console portable, non seulement pour leurs propres titres, mais pour tous les jeux.

Comme expliqué dans un article de blog pré-sortie pour le portage Switch 2 d’AC Shadows, le portage utilise une solution de contournement astucieuse pour tromper le support VRR de la console et le faire fonctionner en dessous de sa cible de 40Hz. L’équipe a « construit un algorithme dédié qui maintient le VRR activé à 30 FPS, gardant le jeu aussi fluide et réactif que possible. »

Interrogés sur la technologie et son fonctionnement, les développeurs ont confirmé qu’Assassin’s Creed Shadows et Star Wars: Outlaws utilisent tous deux une technique similaire pour tirer parti du Variable Refresh Rate de la Switch 2, même en dessous de 40Hz. Puisque Shadows vise 30fps et que le VRR de la console ne fonctionne actuellement qu’à 40Hz ou plus, une solution intelligente est employée : la même image est effectivement présentée deux fois, une fois au milieu de l’image et à nouveau à la fin, permettant au matériel de sortir à un intervalle de 60Hz tout en maintenant des visuels fluides.

Ubisoft a confirmé que cette technologie est désormais supportée dans le moteur Anvil de la société et sera utilisée « pour les titres futurs ». Bien que l’équipe n’ait pas confirmé si d’anciens jeux Assassin’s Creed arrivent sur le système ou si le remake très fuité d’Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced sortira sur Switch 2, on peut s’attendre à ce que davantage de titres utilisant l’Anvil Engine soient présents sur la console portable.

Plus intéressant encore, l’équipe a confirmé qu’Ubisoft « continue de travailler avec Nintendo pour améliorer le support VRR à l’avenir », laissant entendre que l’algorithme donnant à Star Wars: Outlaws et Assassin’s Creed Shadows leur fantastique fluidité pourrait devenir plus courant à mesure que le logiciel système continue d’évoluer.

Le support VRR sur la Nintendo Switch 2 est excellent pour lisser certaines fréquences d’images instables, dans une certaine mesure, mais Ubisoft a également prouvé qu’il peut être utilisé pour rendre les jeux à 30fps encore meilleurs sur la console portable. Aux côtés d’Assassin’s Creed Shadows, Star Wars: Outlaws est l’un des jeux offrant la meilleure sensation sur le nouvel appareil de Nintendo, malgré le fait qu’il tourne à seulement 30fps.

Bien qu’Ubisoft ne travaille pas directement sur ce point, l’équipe derrière Assassin’s Creed Shadows croit également que la technologie Nvidia DLSS du système s’améliorera à mesure qu’elle mûrit. L’équipe a confirmé que DLSS offrait de meilleurs résultats que leur « Anvil TAAU (Temporal Anti-Aliasing Upscaler) interne même lors de l’upscaling depuis des résolutions plus basses » pour AC Shadows, mais a expliqué qu’il y a « définitivement de la place pour l’amélioration ».

Dans l’ensemble, il semble que la Nintendo Switch 2 et la multitude de développeurs talentueux travaillant avec le système ont beaucoup de tours dans leur sac, et l’on est très enthousiaste de voir comment ces astuces se déploieront dans les futures sorties.