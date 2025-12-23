IO Interactive a annoncé que la sortie de 007 First Light est désormais fixée au 27 mai 2026, soit un report de deux mois par rapport à la date initialement prévue. Le studio précise que le jeu est entièrement jouable de bout en bout, mais que ce délai supplémentaire permettra d’affiner et de peaufiner l’expérience avant son lancement.

Présenté comme le projet le plus ambitieux du studio à ce jour, 007 First Light vise à offrir une expérience James Bond inoubliable, mêlant action spectaculaire, espionnage, gadgets, courses-poursuites et périples à travers le globe. IO Interactive insiste sur sa volonté de garantir un niveau de qualité optimal dès le premier jour, et souligne que cette décision s’inscrit dans une logique de long terme.

En tant que développeur et éditeur indépendant, le studio affirme que ce report est nécessaire pour répondre aux attentes des joueurs. Il remercie la communauté pour sa patience et son soutien depuis l’annonce du jeu, et promet de nouvelles informations début 2026.