ARC SYSTEM WORKS a le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine de « Phinks », le 2ème personnage du jeu de combat 2D HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, prévue le 25 décembre 2025.
Phinks est un personnage doté d’une énorme force physique possédant plusieurs techniques capables d’infliger d’énormes dégâts. Sa technique Nen appelé « Ripper Cyclotron » augmente la puissance de ses coups à chaque tour de son bras. Cependant, les joueurs sont sans défense pendant cette phase de charge, ce qui rend la prudence cruciale.
Les soldes d’hiver 2025 d’Arc System Works sont en cours !
Les joueurs sont invités à découvrir le catalogue Arc System Works et à compléter leur collection. HUNTERxHUNTER NENxIMPACT bénéficie actuellement d’une réduction de 50 % jusqu’au 6 janvier sur Steam et jusqu’au 7 janvier sur le PlayStation Store.
Périodes de promotion :
– Steam®: du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026
– Nintendo Switch™: du 18 décembre 2025 au 6 janvier 2026
– PlayStation®5: du 22 décembre 2025 au 7 janvier 2026
