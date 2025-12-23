ARC SYSTEM WORKS a le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine de « Phinks », le 2ème personnage du jeu de combat 2D HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, prévue le 25 décembre 2025.

Phinks est un personnage doté d’une énorme force physique possédant plusieurs techniques capables d’infliger d’énormes dégâts. Sa technique Nen appelé « Ripper Cyclotron » augmente la puissance de ses coups à chaque tour de son bras. Cependant, les joueurs sont sans défense pendant cette phase de charge, ce qui rend la prudence cruciale.