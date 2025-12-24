On ouvre ce test par une confidence : il est rare qu’un shoot’em up horizontal, né dans le terreau fertile du doujin japonais il y a près de deux décennies, parvienne à conserver une aura aussi fraîche et un gameplay aussi espiègle. Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam sur Nintendo Switch n’est pas un simple portage, c’est l’aboutissement de presque vingt ans d’itérations, de réglages et d’affinages. Développé à l’origine par le cercle Studio SiestA et désormais porté par Rocket-Engine Co., ce jeu est un fragment d’histoire du jeu indépendant, un pionnier du sous-genre « cute ’em up » aux côtés de références comme Deathsmiles de Cave, qu’il a d’ailleurs devancé de deux petits mois en 2007.

Le charme désuet et malicieux d’un shoot’em up culte

L’histoire, il faut bien l’avouer, sert avant tout de décor à l’action. Dans le royaume magique d’Eihemland, la grande sorcière Amalgam a volé un anneau scellant un démon, l’a brisé et a distribué les morceaux à ses filles. Le roi promet une récompense à quiconque les arrêtera. C’est le point de départ d’une aventure où douze binômes de sorcières et de familiers (un chat noir espiègle, un éléphant volant…) s’élancent au combat. Le mode Histoire ponctue les stages de scènes à la narration visuelle abondante (et exclusivement en voix japonaise). Si le scénario est capillotracté et les dialogues parfois interminables, ils ont le mérite de donner un peu de chair à un casting haut en couleur et superbement interprété.

Un gameplay de bouts de ficelle et génie mécanique

Là où Trouble Witches marque vraiment son territoire, c’est dans l’intelligence de ses systèmes. On choisit une sorcière, chacune ayant des stats (vitesse, puissance de tir) et des motifs de tir distincts. Pril, la blonde au grand chapeau, est un excellent choix pour débuter avec son tir éventail. Dès le premier stage, le jeu dévoile ses particularités.

D’abord, la récolte d’argent. Abattre un ennemi fait pleuvoir des pièces, mais les maintenir appuyé sur le bouton de tir les fait tomber hors de l’écran. Il faut relâcher momentanément le feu pour que la monnaie soit attirée magnétiquement vers notre sorcière. Ce simple détail, qui oblige à un rythme de feu saccadé et stratégique, change tout.

Ensuite, les boutiques. Au milieu du torrent de balles, un panier citrouille flottant abrite une marchande… portant une citrouille sur la tête (clin d’œil à Magical Chase). Avec l’argent amassé, on y achète des Cartes Magiques : des pouvoirs temporaires stockés et activables à la demande. Laser perçant, vague dévastatrice, météores nettoyant l’écran… Ces cartes brisent la routine et offrent une bouffée d’air salvatrice. Leur randomisation et leur gestion ajoutent une couche d’improvisation rare dans le genre.

Enfin, la pièce maîtresse : le Cercle Magique. Remplaçant la traditionnelle bombe, il se déclenche et s’annule à volonté, consommant une jauge de MP qui se régénère. Ce cercle ralentit le temps et aspire la plupart des projectiles ennemis vers sa périphérie. Si on parvient à vaincre l’ennemi ayant tiré ces balles capturées, elles se transforment en pièces. Sinon, elles se changent en missiles jaunes homing. Gérer ce cercle – quand l’activer, quand le couper pour regagner du MP plus vite à l’arrêt – est un exercice périlleux et ultra-gratifiant, parfaitement intégré à la boucle de score et de survie.

Une durée de vie ensorcelante

Avec huit modes de jeu, la version FINAL! est généreuse. Outre le mode Histoire et le mode Arcade (plus direct), on trouve le redoutable Walpurgis Night (ennemis surpuissants pour experts), les défis chronométrés du Score Attack, l’infini Endless, le Boss Attack, le Practice et même le mode AC qui reproduit fidèlement la version arcade. De quoi satisfaire le novice (avec les continues infinis) comme le vétéran visant le 1CC (One Credit Clear) et le haut du classement.

Des sortilèges en demi-teinte ?

Le jeu n’est pas sans quelques faiblesses. Les visuels, bien que rafraîchis pour la Switch, montrent leur âge. Les sprites des personnages et familiers sont adorables et nets, mais les décors des stages, d’abord charmants (thèmes de glace, de feu…), deviennent répétitifs et recourent à des arrière-plans 3D basiques dans les derniers niveaux. La bande-son est correcte mais souvent effacée par le tumulte des effets sonores. Autre bémol, l’iconique héroïne Cotton (et sa compagne Silk) n’est pas incluse dans le pack de base. Elle est proposée en DLC payant à 4.99€, un choix un peu regrettable vu son statut d’ancêtre du genre.