Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition est désormais disponible, dans une annonce surprise qui met fin à l’attente des joueurs. Les possesseurs de la version Switch bénéficient gratuitement de cette mise à niveau Switch 2.

L’édition Switch 2 introduit plusieurs fonctionnalités spécifiques à la nouvelle console. Les contrôles intuitifs à la souris facilitent le placement de meubles et l’organisation de l’inventaire. Le mode coopératif local en écran partagé prend en charge jusqu’à quatre joueurs. Le multijoueur en ligne supporte jusqu’à huit joueurs. La fonctionnalité Game Share permet à une seule copie du jeu d’inviter jusqu’à trois amis à jouer, même s’ils ne possèdent pas le jeu.

Le jeu place le joueur dans le rôle d’un héritier de la vieille ferme de son grand-père à Stardew Valley. Équipé d’outils transmis de génération en génération et de quelques pièces, le joueur entame sa nouvelle vie. L’objectif consiste à apprendre à vivre de la terre et transformer ces champs envahis par la végétation en foyer prospère. Depuis l’arrivée de Joja Corporation en ville, les anciennes façons de vivre ont pratiquement disparu. Le centre communautaire, autrefois le hub d’activité le plus vibrant de la ville, gît maintenant en ruines. La vallée semble cependant regorger d’opportunités. Avec un peu de dévouement, le joueur pourrait être celui qui restaurera Stardew Valley dans sa grandeur.

Cette sortie intervient après l’annonce initiale lors du Nintendo Direct de septembre 2025, qui prévoyait une fenêtre de sortie à l’automne 2025. Eric « ConcernedApe » Barone, créateur de Stardew Valley, avait déclaré sur les réseaux sociaux que des nouvelles concernant l’édition Switch 2 arriveraient « très bientôt », répondant à une question de fan et présentant ses excuses pour l’attente, alors qu’il ne restait que 4 jours avant la fin de l’automne et le début de l’hiver.

Stardew Valley, initialement sorti sur PC en 2016, a connu un succès tel qu’il a reçu des versions sur toutes les plateformes imaginables, de Linux à PlayStation Vita. Une version pour la nouvelle console Nintendo semblait inévitable.

En parallèle, ConcernedApe travaille également sur la mise à jour version 1.7 de Stardew Valley pour toutes les plateformes. Bien que cette mise à jour n’ait pas encore de date de sortie, quelques détails ont été révélés. Selon le créateur, les joueurs peuvent s’attendre à « davantage de personnage et de liens sociaux, un nouveau type de ferme et bien plus encore », sans plus de précisions.