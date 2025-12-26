Depuis son ombre portée sur nos écrans dans les années 90, le Prince de Perse a endossé bien des manteaux : héros en 3D acrobatique, guerrier sombre, ou même protagoniste de dessin animé. Après le formidable The Lost Crown, le voici qui plonge avec audace dans l’arène très encombrée du roguelite. Développé par Evil Empire, le studio derrière les mises à jour phénoménales de Dead Cells, The Rogue Prince of Persia débarque dans sa version définitive sur Nintendo Switch 2. Est-ce une simple déclinaison opportuniste ou une nouvelle pierre angulaire pour la licence ? On a enchaîné les runs pour vous le dire.

Une boucle pour sauver un ro yaume

Il est impossible de parler de ce jeu sans évoquer Evil Empire. Formé par d’anciens membres de Motion Twin, ce studio a passé des années à parfaire Dead Cells, acquérant une expertise incontestable dans le domaine du roguelite en 2D dynamique. Avec The Rogue Prince of Persia, ils ne sont plus en support, mais aux commandes. Et cela se sent immédiatement dans la maîtrise du genre, la fluidité implacable et le « gamefeel » qui fait qu’on a toujours envie d’un run de plus. Ubisoft, en éditeur, leur a offert les clés d’une de ses franchises iconiques, un pari risqué qui s’avère largement gagnant.

L’intrigue nous plonge en pleine guerre. Les Huns, menés par le redoutable Nogai et une armée de guerriers possédés, attaquent et ravagent la cité perse de Ctésiphon. Notre Prince, fils aîné, tente de les repousser mais se fait brutalement vaincre. Sauvé in extremis par le pouvoir de réincarnation d’un mystérieux bola (un pendentif) qu’il porte au cou, il se réveille dans une oasis, un camp-refuge quelques jours avant l’attaque. Guidé par l’énigmatique Paachi, il comprend la nature de son pouvoir : chaque mort le renvoie à ce point de départ, lui offrant une chance infinie de rectifier ses erreurs, de sauver sa famille et son peuple. La narration, typique du genre, se dévoile par fragments au fil des runs et des rencontres avec des PNJ sauvés. Si elle n’a pas la profondeur ou la densité de celle d’un Hades, elle fournit un contexte suffisant et motivant à l’action. On regrette simplement certains dialogues répétitifs et un manque palpable d’urgence dans certaines quêtes, atténués par le plaisir pur du gameplay.

Le parkour roi dans un écrin roguelite

The Rogue Prince of Persia est d’abord une célébration du mouvement. Dès les premières minutes, on dispose d’un arsenal complet de mouvements : course sur les murs (y compris ceux de l’arrière-plan), roulades, sauts muraux, sauts piqués, vol plané… La maniabilité est d’une fluidité et d’une réactivité exemplaires sur Nintendo Switch 2. Chaque input est instantanément retranscrit à l’écran, rendant les enchaînements de parkour instinctifs et extrêmement gratifiants. Le système Vayu’s Breath vient sublimer le tout : en enchaînant les acrobaties avec précision, on remplit une jauge qui, une fois activée, booste la vitesse et modifie les animations, ouvrant la porte à des combinaisons dévastatrices.

Ce parkour n’est pas qu’exploratoire, il est au cœur du combat. On peut rebondir sur un ennemi, courir sur un mur pour esquiver une vague de choc et retomber sur un coupage. Le combat en lui-même est solide, même s’il peut paraître plus conventionnel. On alterne entre une arme principale (épée, gantelet, dague…) et une arme secondaire (grappin, flacon, arc…) à l’énergie limitée. Le système de médailles est le pilier de la personnalisation des runs. Ces artefacts, trouvés aléatoirement, offrent des bonus passifs (+10% de dégâts, effets élémentaires…). Leur génie réside dans les combinaisons : équiper deux médailles d’un même ensemble débloque un effet bien plus puissant. On trouve même des médailles corrompues, offrant un avantage majeur au prix d’un sérieux inconvénient, pour les builds les plus audacieux.

Toujours plus loin, toujours plus fort

Comme tout bon roguelite, la mort n’est pas une fin, mais un progrès. En explorant, on collecte des braises d’âme qu’il faut déposer à des autels avant de mourir pour les sauvegarder. De retour à l’oasis, elles servent à débloquer définitivement de nouvelles armes et médailles dans les pools de loot. Parallèlement, l’expérience gagnée lors des runs permet de progresser dans plusieurs arbres de compétences permanents, offrant des bonus vitaux (santé supplémentaire, potions de soin en plus, trésors de départ…). Ce système, ajouté après l’accès anticipé, est crucial : il donne un vrai sentiment de progression et atténue la frustration.

La durée de vie est substantielle. Une première complétion peut demander une vingtaine d’heures, mais le jeu encourage à continuer pour découvrir tous les biomes (bains publics, aqueducs, archives…), secourir tous les PNJ, affronter les boss secrets et expérimenter des builds toujours plus fous. Le monde s’ouvre progressivement, avec des chemins multiples à partir du deuxième niveau, renouvelant l’intérêt. La version Switch 2, exploitant la puissance de la console, offre une résolution native en mode portable et une belle fluidité, parfaite pour des sessions courtes ou longues.

Un écrin raffiné et rythmé

Le jeu a subi une refonte visuelle complète depuis son accès anticipé. Exit le Prince violet, place à un style « ligne claire » inspiré de la bande dessinée, avec des couleurs vives, des traits nets et des animations d’une douceur absolue. Le résultat est superbe, donnant vie à Ctésiphon avec une palette changeante selon les districts. L’animation du Prince est un régal visuel permanent, que ce soit en parkour ou au combat.

La bande-son épouse parfaitement cette identité. Elle mélange avec brio des rythmes électroniques énergisants et des influences d’instruments moyen-orientaux, créant une ambiance à la fois moderne et ancrée dans le mythe. Elle sait s’apaiser dans les moments d’exploration et s’emballer lors des combats intenses, accompagnant idéalement le flux du jeu.

The Rogue Prince of Persia n’est disponible pour le moment que sur l’eShop sur Nintendo Switch et Switch 2. Une version physique sortira le 13 avril prochain en version physique classique mais aussi en Immortal Edition, qui comprendra : 3 cartes collector avec des morceaux de la carte du jeu au verso. Une affiche recto verso, avec les amulettes, armes et outils du jeu d’un côté, et une superbe illustration de l’autre. Le jeu physique sera emballé à l’intérieur du Steelbook, et tous les autres éléments seront contenus dans un fourreau de collection.