« I’m digging in the dirt to find the places I got hurt ». Alors que Peter Gabriel creusait métaphoriquement la terre dans son titre « Digging in the Dirt », le studio allemand nous propose une approche plus « terre-à-terre » avec son titre A Game About Digging A Hole. Ce jeu, qui a connu un petit succès après sa sortie sur Steam en février 2025, débarque sur l’eShop Nintendo Switch le 9 décembre 2025 au prix de cinq euros. Que nous donne ce titre aussi court qu’étonnant ?

I’m digging in the dirt

A Game About Digging A Hole est un jeu au concept simplissime. À vrai dire, tout est dans son nom : dans A Game About Digging A Hole, nous creusons un trou. Attirés par la promesse d’un trésor sous terre, nous nous mettons, pelle à la main, en quête de ce fameux coffre.

Le gameplay est lui aussi facile d’accès. Nous sommes dans un jeu de simulation à la première personne. Nous avons une touche pour creuser, le joystick pour se déplacer, et c’est (quasiment) tout ce dont vous avez besoin pour votre aventure.

En creusant dans la terre, nous trouverons différentes roches, de la pierre au diamant, qui rapportent une certaine somme d’argent. Nous avons un cabanon avec un ordinateur qui nous permet de vendre nos stocks.

L’argent gagné va nous permettre d’améliorer nos outils et d’acheter des objets utiles pour notre exploration des profondeurs. Nous pouvons avoir une pelle de plus en plus efficace, un inventaire de plus en plus grand, une batterie (pour utiliser la pelle) de plus en plus élevée et un jetpack (très utile à partir de -50 mètres) de plus en plus puissant. En plus de ça, nous pourrons acheter des lampes pour éclairer notre trou et des dynamites à utiliser sur les roches les plus résistantes.

Proche de la surface, nous trouverons des pierres peu intéressantes (pierre, charbon, cuivre) et les minerais les plus rares se trouvent en profondeur. Nous devons donc creuser, creuser, creuser tout en veillant à notre batterie. Si cette dernière tombe à zéro, elle explose, nous ramenant à la base avec un quart de notre vie et sans nos minerais. Sans batterie, il est aussi difficile de remonter en sachant que le jetpack utilise aussi de l’énergie.

La santé est elle aussi importante, bien que plus anecdotique. Plus notre trou est profond, plus il est dangereux de s’aventurer, et les dégâts de chute peuvent nous causer bien des tracas. Certaines pierres explosibles à la dynamite, comme la pierre de lave, nous brûlent si nous mettons les pieds dessus. En plus d’énormément de terre et de minerai, nous trouverons très occasionnellement des petites salles creusées qui contiennent un mini-trésor.

A Game About Digging A Hole est un jeu moyen mais étonnamment relaxant. La boucle de gameplay est peu créative, déjà vue et revue, les améliorations se comptent sur les doigts de la main… et pourtant, le jeu a un côté cathartique assez surprenant.

Répétitif et reposant en même temps

Avez-vous déjà fait du minage optimisé sur Minecraft ? Est-ce que vous vous êtes déjà perdus dans vos pensées en enchaînant les coups de pioche ? A Game About Digging A Hole procure exactement ce même sentiment… le craft en moins.

Finalement, ce jeu sans grand gameplay ni grande profondeur (nous assumons le jeu de mots) a un côté addictif. Nous remontons de notre petit cocon de terre en nous disant « Allez, encore un tour ». Le jeu offre aussi une dernière micro-phase d’infiltration à la fin que nous ne révélerons pas qui justifie peut-être la réputation du jeu.

A Game About Digging A Hole est un jeu moyen, à la réputation en trompe-l’œil, mais qui n’est pas non plus une arnaque. Le gameplay est très léger, répétitif, et le twist final est amusant mais pas si incroyable.

Malgré tout nous avons apprécié les deux heures passées dessus : certes le jeu n’aura pas un impact durable dans notre vie de joueur, mais nous avons aimé creuser pour récupérer toutes les ressources précieuses de notre jardin. Par ailleurs, avec un peu plus de profondeur et sans le twist final, peut-être que le jeu aurait pu être « plus » marquant.

Nous sommes tentés de dire que le jeu n’a pas un contenu assez fourni, mais pour un jeu à cinq euros, c’est clairement un ratio intéressant. Le portage sur Nintendo Switch, en revanche, est loin d’être irréprochable : techniquement, le jeu a des saccades parfois frustrantes en plein minage !

L’expérience reste malgré tout jouable mais ces petits moments d’instabilité technique peuvent nous gêner, notamment quand nous utilisons le jetpack à cinquante mètres de hauteur.

Graphiquement, A Game About Digging A Hole a un downgrade un peu dur à comprendre. Le jeu n’est pas si gourmand, et pourtant les décors (si importants dans une simulation !) sont très pixelisés sur notre Nintendo Switch. Dommage.

La bande-son est oubliable. Hormis quelques oisillons en arrière-plan, nous entendons surtout les bruits de pelle et des minerais que nous récupérons, ce qui n’est pas non plus musicalement le souvenir le plus mémorable existant.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes vous présentant le début de notre expérience sur le jeu.