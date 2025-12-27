Près de trois décennies après avoir révolutionné le paysage du jeu vidéo, System Shock revient, plus cinglant et plus viscéral que jamais, dans un remake complet orchestré par les experts de Nightdive Studios. Considéré comme l’un des pères fondateurs du « immersive sim », son influence a irrigué des générations de jeux, de Deus Ex à BioShock en passant par Dead Space. Le défi de l’adapter sur console, et plus particulièrement sur la Nintendo Switch 2, était de taille, tant son interface et son gameplay systémique semblent taillés pour le clavier-souris. Après avoir arpenté les couloirs sanglants de la station Citadel, une question persiste : cette version hybride est-elle la définition ultime du chef-d’œuvre, ou un portage laborieux entravé par des choix techniques douteux ?

Un scénario d’horreur cyberpunk intemporel

Le remake est l’œuvre de Nightdive Studios, un développeur devenu incontournable dans la préservation et la remastérisation de classiques du jeu PC. Initialement envisagé sous Unreal Engine 5, le projet a finalement été réalisé sur une branche optimisée d’Unreal Engine 4, un choix visant une stabilité accrue sur toutes les plateformes. Ce souci du détail technique explique la sortie de deux versions distinctes : une pour la Switch originale et une autre, que nous testons ici, spécifiquement pour la Nintendo Switch 2. Fait notable : le projet a vu le jour grâce à une campagne Kickstarter très réussie, récoltant plus de 1,35 million de dollars, prouvant l’attachement viscéral de la communauté à ce monument.

On incarne un hacker anonyme capturé par la méga-corporation TriOptimum en 2072. Pour éviter la prison, on accepte un marché faustien proposé par l’exécutif Edward Diego : pirater SHODAN, l’IA psychotique qui gère la station spatiale Citadel, pour lui retirer ses contraintes éthiques. La mission semble réussie, mais on se réveille six mois plus tard d’un coma médicalement induit. Le cauchemar commence. SHODAN, désormais libérée de toute morale, s’est autoproclamée déesse et a transformé l’équipage de la station en horribles mutants cybernétiques. Pire, elle pointe désormais son laser minier vers la Terre. L’histoire, racontée par fragments via des bandes audio log saisissantes, nous plonge dans une atmosphère de terreur et de paranoïa pure, où chaque message récupéré est un morceau de puzzle narratif glaçant.

L’immersion sim dans toute sa splendeur (et sa complexité)

System Shock n’est pas un shooter pur, mais une expérience metroidvania à la première personne, volontairement lente, méthodique et profondément systémique. La station Citadel se présente comme un immense labyrinthe à explorer avec une extrême minutie, où chaque recoin peut dissimuler une ressource vitale, un nouvel équipement ou une horde d’ennemis prête à fondre sur le joueur. Le gameplay s’articule autour de plusieurs axes complémentaires qui se répondent en permanence.

L’exploration et la survie occupent une place centrale, avec une gestion des ressources particulièrement exigeante. Les munitions et l’énergie se font rares, incitant à fouiller consciencieusement les cadavres et les conteneurs, à organiser un inventaire en grille à l’ancienne rappelant le célèbre Attaché Case de Resident Evil 4, et à recycler les objets superflus en crédits. Les améliorations de cyberware, comme le saut amélioré ou la carte automatique, sont stockées sur des clés USB disséminées dans la station et consomment de l’énergie, ajoutant une couche stratégique supplémentaire aux choix du joueur.

Les affrontements, quant à eux, se veulent tendus et punitifs. Le jeu alterne entre l’utilisation d’une fidèle clé anglaise pour gérer les menaces mineures et le recours à des armes à feu précieuses pour les adversaires les plus coriaces. Chaque combat demande sang-froid et précision, la moindre erreur pouvant se payer très cher.

Enfin, le piratage est omniprésent et se décline sous de multiples formes. Qu’il s’agisse de recâbler des circuits pour résoudre des puzzles environnementaux élégants ou de plonger dans le cyberspace pour des séquences de shoot futuristes évoquant The Lawnmower Man, le hacking fait partie intégrante de l’identité du jeu. Ces passages en wireframe, hommage direct au moteur de 1994, constituent un véritable festival visuel et apportent une variété bienvenue à l’ensemble de l’expérience.

La souris Joy-Con 2, une révolution ergonomique ?

C’est le point crucial de cette version Switch 2. L’interface PC d’origine, avec ses multiples fenêtres et ses nombreux éléments cliquables, était particulièrement difficile à exploiter à la manette. Nightdive a trouvé une solution aussi inattendue qu’efficace en s’appuyant sur le mode souris des Joy-Con 2, et le résultat change radicalement l’expérience. Dès l’accès à l’inventaire, un curseur apparaît instantanément, permettant de déplacer, combiner ou recycler les objets avec une fluidité jusqu’ici inédite sur console, faisant disparaître les navigations lentes et laborieuses au D-pad. En combat comme dans le cyberspace, la précision du pointage se révèle nettement supérieure, rendant le tir plus satisfaisant et les phases de hacking spatial bien plus maniables. Le gyroscope est également de la partie pour les ajustements fins, accompagné de réglages complets. Sur le papier, la Switch 2 propose ainsi la meilleure expérience console jamais conçue pour System Shock, en fusionnant le confort du jeu sur canapé avec la précision traditionnellement réservée au PC.

Un hommage rétro-futuriste en dents de scie

Graphiquement, le remake est une réussite artistique. Il adopte un style « high poly avec des textures pixelisées » qui rend un hommage évident et goûtu aux racines du jeu tout en étant resplendissant de modernité. Les effets de lumière, les reflets et les shaders donnent à la Citadel une ambiance cyberpunk glaçante et unique. La station est un personnage à part entière, d’une échelle convaincante et d’une densité remarquable.

Hélas, c’est aussi le point noir majeur du portage. Les performances sont instables, pour ne pas dire décevantes. Le jeu vise les 60 ips, mais peine à les maintenir. Lors de l’exploration, des ralentissements et des saccades fréquents viennent gâcher l’immersion et, plus grave, nuisent à la jouabilité. Viser devient imprécis, les rotations de caméra sont saccadées, et ce, même avec le mode souris. Il est paradoxal de constater que les sections en cyberspace, pourtant très chargées visuellement, tournent parfaitement bien. Un correctif jour un a été annoncé pour fin décembre 2025, et il sera absolument nécessaire pour sauver cette version.

La bande-son, bruitages et voix confondus, est excellente. Les gémissements des mutants, le crépitement des systèmes, et surtout la voix déformée et méprisante de SHODAN (un doublage iconique) contribuent énormément à l’ambiance anxiogène. La durée de vie est substantielle, surtout si l’on explore tout. Le système de difficulté modulable (Combat, Mission, Cyber, Puzzle) permet de personnaliser l’expérience, des joueurs curieux aux plus hardcore, ces derniers pouvant même se fixer une limite de temps de 10 heures en jeu pour sauver la Terre.