L’équipe d’Arc System Works a déclaré dans un article de développement sur son site web qu’elle réfléchit à la durée pendant laquelle elle continuera à développer et entretenir Guilty Gear Strive sur Nintendo Switch en raison des contraintes matérielles évidentes de la plateforme. Arc System Works n’a pas explicitement déclaré mettre fin au support de la plateforme, mais suggère que cela pourrait éventuellement arriver alors que le jeu devient plus complexe avec les futures mises à jour.

Miyauchi, producteur de GUILTY GEAR -STRIVE-, a publié un message de fin d’année remerciant tous les joueurs ayant continué à jouer à GUILTY GEAR -STRIVE- et partagé leurs pensées et retours tout au long de l’année. Le 18 décembre, Lucy a rejoint le roster dans GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition, achevant toutes les mises à jour de contenu prévues pour cette année. L’équipe de développement a déjà commencé à travailler régulièrement sur la prochaine mise à jour majeure prévue pour l’année prochaine : la Version 2.0.

Lucy, le dernier personnage ajouté en Saison 4, est une netrunner basée dans un endroit appelé Night City. Les netrunners utilisent leur expertise en systèmes informatiques et programmation pour accéder et manipuler les informations au sein des réseaux, employant parfois des méthodes illégales. Une méthode avancée pour accéder et naviguer dans ces réseaux est connue sous le nom de « deep dive ». Lors de son plus récent deep dive dans le Net, l’âme de Lucy s’est égarée dans le Backyard. Heureusement, Asuka R. Kreutz l’a trouvée à la dérive et a pu fournir un vaisseau temporaire pour attacher son âme en toute sécurité à ce monde. Lucy a rencontré Sol et Axl, entre autres, avant de finalement rentrer chez elle par un portail créé par Asuka.

Lucy est un personnage de Cyberpunk: Edgerunners. Lors de la conception de Lucy pour Guilty Gear -Strive-, l’équipe voulait qu’elle soit accessible même pour les joueurs découvrant le jeu. Elle a été conçue comme un personnage de haut niveau, équipé d’outils fondamentaux comme les projectiles, les attaques avancées et les options invincibles, excellant dans le combat à moyenne portée.

Dès les premières étapes du développement, l’équipe a eu de longues discussions avec Satoru Homma, Japan Country Manager chez CD PROJEKT RED et producteur de Cyberpunk: Edgerunners, sur ce que Lucy devrait être en tant que personnage de jeu de combat. En regardant strictement ses actions dans l’œuvre originale, la gamme de mouvements se traduisant directement en jeu de combat est assez limitée. L’équipe a donc dû élargir le matériel source avec ses propres interprétations, définissant soigneusement les limites et confirmant chaque décision étape par étape.

Des éléments comme le Monowire et les Quickhacks étaient des fonctionnalités que l’équipe voulait que Lucy utilise dès le début, même avant de peaufiner le design de combat. Pour le Monowire, l’équipe a soigneusement discuté de la façon dont sa représentation originale pouvait être adaptée. L’équipe a accordé une attention particulière à la recréation des Quickhacks, avec un design HUD entièrement reconstruit par l’équipe Guilty Gear basé sur l’interface utilisateur vue dans Cyberpunk 2077.

À travers le développement de Lucy, l’équipe a revisité des questions importantes comme « Comment rendre le jeu agréable même pour les joueurs le découvrant pour la première fois ? » et « Comment créer de nouvelles expériences tout en préservant ce qui donne l’impression d’être GUILTY GEAR à la série ? ». Ces perspectives sont devenues l’un des piliers clés guidant le travail sur la Version 2.0.

Avec la Version 2.0 et au-delà, l’objectif n’est pas simplement d’ajuster les personnages ou d’ajouter du nouveau contenu, mais de préparer des mises à jour offrant une expérience globale rafraîchie. La Version 2.0 est vue comme une étape importante : une opportunité de revoir et d’affiner ce qui a été construit jusqu’à présent, et de faire le prochain pas en avant pour Guilty Gear -Strive-.

L’équipe prévoit d’ajouter un nouveau personnage jouable dans le cadre de la mise à jour Version 2.0. Dans le trailer révélé à l’Evo 2025, l’équipe a brièvement évoqué les personnages à venir. L’équipe s’attend à livrer progressivement de nouveaux personnages jouables et prévoit de continuer à ajouter des personnages dans les mises à jour au-delà de la Version 2.0.

Pour la Version 2.0, la première priorité est de ramener les niveaux de performance accrus à une plage appropriée, dans le but d’établir un environnement de combat fonctionnant de manière plus saine et stable. L’équipe examinera les éléments où l’équilibre entre risque et récompense est devenu flou, ainsi que les zones où le gameplay a eu tendance à favoriser des actions ou des choix trop spécifiques, résultant en une gamme plus étroite de prise de décision. Concernant Wild Assault, l’équipe réévalue son rôle et sa position en tant que mécanique universelle.

L’équipe prévoit également d’ajouter de nouveaux mouvements pour Sol Badguy, Ky Kiske, Nagoriyuki et Leo Whitefang. Ces mouvements ont déjà atteint un stade d’implémentation, et l’équipe effectue actuellement des tests approfondis et des ajustements finaux dans l’environnement de combat de la Version 2.0.

Pour soutenir davantage la motivation des joueurs, l’équipe travaille sur l’expansion des systèmes de récompenses. En plus de la fonctionnalité FISHING existante, l’équipe développe de nouvelles façons pour les joueurs de gagner des récompenses en fonction de leur gameplay. L’équipe continuera à apporter des améliorations progressives à la convivialité globale, incluant l’augmentation du nombre d’objets pouvant être obtenus en une fois via FISHING, ainsi que l’optimisation des premières étapes de combat pour réduire la charge et améliorer les performances.

Concernant l’avenir de GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition, Arc System Works a déclaré : « Le développement et l’exploitation du jeu sur Nintendo Switch ont nécessité beaucoup d’efforts et d’ingéniosité pour travailler dans les contraintes matérielles. Sur la base de cette expérience, nous examinons actuellement quelle forme les futures mises à jour au-delà de la Version 2.0 pourraient prendre pour l’édition Nintendo Switch. Veuillez noter que la faisabilité dépendra non seulement des défis techniques, mais aussi de jusqu’où nous pouvons nous pousser en tant qu’équipe de développement, ainsi que des retours et du soutien de nos joueurs. Tous ces facteurs seront pris en compte lors de nos décisions. »

Certains des sujets discutés pourraient ne pas être prêts à temps pour la sortie initiale de la Version 2.0. Pour ces éléments, l’équipe envisage une implémentation dans de futures mises à jour au-delà de la Version 2.0, tout en examinant soigneusement les priorités et les calendriers de développement. L’équipe partagera d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles.